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06 января 2022 года 09:45

Мировые фондовые рынки снижаются, Brent подешевела до $79,66 за баррель

Фондовые индексы США упали после публикации протокола декабрьского заседания ФРС. Фондовые индексы стран АТР снижаются вслед за рынком акций США. Цены на нефть опускаются впервые за 4 сессии, Brent подешевела до $79,66 за баррель

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в среду вслед за публикацией протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавшего "ястребиный" настрой руководителей американского ЦБ.

"Участники заседания в основном отмечали, что с учетом их собственных прогнозов для экономики, рынка труда и инфляции может потребоваться более скорое, чем ожидалось ранее, повышение ставки или более быстрые темпы ее подъема", - говорится в протоколе заседания 14-15 декабря.

Некоторые из руководителей ФРС также обращали внимание на то, что уже в скором времени после увеличения ставки Федрезерву, возможно, придется приступить к сокращению объема активов на балансе.

"Мы полагаем, что ФРС будет повышать ставки быстрее, чем ожидается, и, возможно, приступит к сокращению объема активов на балансе раньше, чем ожидается, поскольку руководители ЦБ дают понять, что борьба с инфляцией для них сейчас важнее, чем предотвращение спада экономической активности", - отмечает главный инвестиционный директор Independent Advisor Alliance Крис Заккарелли.

Акции технологических компаний, наиболее чувствительные к подъему ставок, отреагировали снижением на публикацию протокола заседания ФРС.

Стоимость бумаг Alphabet Inc. (SPB: GOOG) упала на 4,6%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 5,8%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. - на 5,7%, Micron Technology (SPB: MU) Inc. - на 2%, Palantir Technologies (SPB: PLTR) Inc. - на 6,7%.

В центре внимания инвесторов на этой неделе также данные по рынку труда США. В четверг будет обнародован еженедельный отчет о количестве новых заявок на пособие по безработице, а в пятницу - декабрьские данные о числе рабочих мест и уровне безработицы.

Опубликованный в среду отчет отраслевой организации ADP показал максимальный за 7 месяцев рост числа рабочих мест в частном секторе США в декабре - 807 тыс. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 400 тыс. В ноябре показатель увеличился на 505 тыс.

"Средние темпы роста количества рабочих мест в частном секторе в четвертом квартале составили 625 тыс., превысив средний показатель всего 2021 года в 514 тыс. В целом в прошлом году было создано более 6 млн рабочих мест, однако их количество по-прежнему почти на 4 млн ниже доковидного уровня", - отмечает главный экономист ADP Нела Ричардсон.

Цена акций AT&T Inc. (SPB: T) поднялась на 2,2%. Телекоммуникационная компания сообщила, что число подписчиков ее ключевого сервиса в сфере беспроводной связи в четвертом квартале увеличилось на 880 тыс., превысив прирост в 800 тыс., зафиксированный годом ранее.

Стоимость акций Ford Motor (SPB: F) Co. опустилась на 2,7%. Автопроивзодитель сообщил, что его продажи в США в декабре были на 17,1% ниже, чем годом ранее, составив 173,74 тыс. автомобилей.

Бумаги General Motors (SPB: GM) Co., представившей в среду новый электрический пикап Chevrolet Silverado, подешевели на 4,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду упал на 392,54 пункта (1,07%) и составил 36407,11 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 92,96 пункта (1,94%) - до 4700,58 пункта.

Nasdaq Composite потерял 522,54 пункта (3,34%) и составил 15100,17 пунктов.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов в четверг на фоне падения накануне американского фондового рынка после публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

"Участники заседания в основном отмечали, что с учетом их собственных прогнозов для экономики, рынка труда и инфляции может потребоваться более скорое, чем ожидалось ранее, повышение ставки или более быстрые темпы ее подъема", - говорится в протоколе заседания от 14-15 декабря.

Некоторые из руководителей ФРС также обращали внимание на то, что уже в скором времени после увеличения ставки Федрезерву, возможно, придется приступить к сокращению объема активов на балансе.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:26 мск опустился на 2,55%.

Бумаги автопроизводителя Toyota Motor Corp. прибавляют в цене 0,5%, Honda Motor Co. Ltd. - теряют 0,2%.

Акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing опускаются на 4,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 мск снизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в Китае в декабре составил 53,1 пункта, в то время как в ноябре он был на уровне 52,1 пункта.

Бумаги интернет-компании Tencent Holdings Ltd. на Гонконгской бирже дорожают на 0,5%, Meituan - на 1%.

Акции производителя электроники Techtronic Industries Co. Ltd. опускаются на 0,5%. Цена бумаг автопроизводителей Geely Automobile Holdings Ltd. и BYD Co. Ltd. увеличивается на 1,4% и уменьшается на 1,1% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 мск снизился на 0,9%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,5%, автопроизводителя Hyundai Motor - выросла на 0,9%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 2,7%.

Бумаги крупнейших в мире горнодобывающих компаний BHP Group Ltd. и Rio Tinto Ltd. подорожали на 0,1% и 0,7% соответственно.

Цены на нефть снижаются впервые за четыре сессии на фоне ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики в США, а также снижения спроса в Китае из-за введения локдаунов в ряде городов в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в четверг составляет $79,66 за баррель, что на $1,14 (1,41%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,8 (1%) - до $80,80 за баррель, максимума с 25 ноября.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $76,8 за баррель, что на $1,05 (1,35%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в среду стоимость этих контрактов выросла на $0,86 (1,1%) и составила $77,85 за баррель, что является самым высоким значением с 24 ноября.

Опубликованный в среду протокол декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) показал "ястребиный" настрой руководителей американского ЦБ.

"Участники заседания в основном отмечали, что с учетом их собственных прогнозов для экономики, рынка труда и инфляции может потребоваться более скорое, чем ожидалось ранее, повышение ставки или более быстрые темпы ее подъема", - говорится в документе.

Некоторые из руководителей ФРС также обращали внимание на то, что уже в скором времени после увеличения ставки Федрезерву, возможно, придется приступить к сокращению объема активов на балансе.

"Инвесторы избегают рискованных активов, в том числе нефти, ожидая быстрого ужесточения политики ФРС, - отмечает аналитик по сырьевому сектору VI Investment Corp. в Сеуле Вилл Сунгчил Юн. - Кроме того, опасения возможного снижения спроса в Китае сказываются на рынке".

В центре внимания трейдеров остаются массовые протесты в Казахстане. Совет коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в который входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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