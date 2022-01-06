Цикл восстановления транспортного сектора РФ продолжится в 2022г - ПСБ

Цикл восстановления транспортного сектора РФ продолжится в 2022г, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Акции компаний транспортного сектора в 2021г выглядели слабее индекса Мосбиржи: несмотря на бурное оживление экономики, ряд факторов сдерживал рост финпоказателей. В конце года акции сектора подпали под давление повышения страновых рисков и опасений по торможению экономического роста, вызванных появлением нового штамма COVID-19. По итогам 11 мес. погрузка на сети РЖД выросла на 3,3% г/г, пассажиропоток российских авиакомпаний - на 49% г/г, а грузооборот морских портов - на 1,7% г/г. Полагаем, что в 2022г цикл восстановления транспортного сектора продолжится, что приведет к росту бумаг сектора", - пишут эксперты банка.

Аналитики отмечают, что, несмотря на еще действующие ограничения на международные передвижения, "Аэрофлоту" удалось по итогам III кв. выйти в прибыль. Операционные показатели компании продолжают восстанавливаться, чему способствует сильный спрос на внутренние авиаперевозки и открытие отдельных зарубежных туристических направлений. Ожидается, что показатели будут восстанавливаться и в 2022г при отсутствии новых ограничений из-за коронавируса.

"Компания "Новороссийский морской торговый порт"(НМТП) в 2021г показала умеренный рост финансовых показателей, чему способствовало увеличение перевалки нефтепродуктов и грузов в контейнерах. Полагаем, что в 2022г операционные показатели НМТП будут увеличиваться вслед за решением ОПЕК+ по расширению объемов добычи нефти. Мы оцениваем фундаментальный профиль компании как сильный и ожидаем увеличения дивидендных выплат по итогам года", - указывают эксперты ПСБ.

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