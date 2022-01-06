Цена акций Сбербанка остается в восходящем тренде - BCS Express

Цена акций Сбербанка остается в восходящем тренде, говорится в комментарии аналитика BCS Express Альберта Короева.

"Акции Сбербанка в среду резко просели на фоне геополитических рисков и общего давления на рынки акций в связи с перспективами более быстрого ужесточения монетарной политики в США, - указывает эксперт инвесткомпании. - Для перспектив дальнейшего подъема важно было удержать уровни 295-299, но они были пройдены, что нивелировало позитив от выхода вверх из боковика в начале недели. Открылась дорога для более глубокой коррекции, и в четверг утром цена уже тестировала сверху пробитый ранее месячный нисходящий тренд. Отскок от него обнадеживает, а минимумы на уровне 281 становятся важной опорной точкой. В то же время цена остается ниже 200-дневной скользящей средней, и в этом плане инициатива все еще у продавцов. Нужно как минимум снова подниматься выше 299-300 для улучшения технической картины".

В отношении долгосрочной картины Короев отмечает, что цена акций Сбербанка исторически находится в восходящем тренде. В 2020г она смогла выйти вверх из широкой консолидации и обновить рекордные уровни. В октябре цена едва не дошла до круглой отметки на уровне 400. Последовавшая коррекция существенно отбросила котировки вниз. Был пробит годовой растущий тренд, и цена ушла ниже 200-дневной скользящей средней, к которой стремится восстановиться.

"Банк занимает лидирующие позиции в российской экономике, развивая множество цифровых сервисов, не связанных напрямую с банковской деятельностью. Отраслевые аналитики, по данным Интерфакса, на долгосрочном горизонте сохраняют рекомендации "Покупать". Консенсус-прогноз находится на уровне 432 руб", - резюмирует стратег BCS Express.

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