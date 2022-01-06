Цены рублевых корпбондов в четверг могут умеренно снизиться на фоне ухудшения внешней конъюнктуры

Москва. 6 января. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг могут умеренно снизиться на фоне ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, а также роста геополитической напряженности в соседнем Казахстане, президент которого обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что банды, орудующие в стране, захватывают помещения, где есть стрелковое оружие, ведут бои с курсантами училищ. "Учитывая, что данные террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы", - сказал Токаев, его обращение транслировал гостелеканал "Хабар 24".

Совет коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение направить в Казахстан миротворческие силы. "Советом коллективной безопасности ОДКБ принято решение о направлении Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране", - сообщили в пресс-службе ОДКБ.

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в среду вслед за публикацией протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавшего "ястребиный" настрой руководителей американского ЦБ. "Участники заседания в основном отмечали, что с учетом их собственных прогнозов для экономики, рынка труда и инфляции может потребоваться более скорое, чем ожидалось ранее, повышение ставки или более быстрые темпы ее подъема", - говорится в протоколе заседания 14-15 декабря. Некоторые из руководителей ФРС также обращали внимание на то, что уже в скором времени после увеличения ставки Федрезерву, возможно, придется приступить к сокращению объема активов на балансе.

В центре внимания инвесторов на этой неделе также данные по рынку труда США. В четверг будет обнародован еженедельный отчет о количестве новых заявок на пособие по безработице, а в пятницу - декабрьские данные о числе рабочих мест и уровне безработицы. Опубликованный в среду отчет отраслевой организации ADP показал максимальный за 7 месяцев рост числа рабочих мест в частном секторе США в декабре - 807 тыс. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 400 тыс. В ноябре показатель увеличился на 505 тыс.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг утром падают вслед за американским рынком: японский Nikkei 225 теряет 2,15%, китайский индекс CSI 300 опускается на 1,12%, гонконгский Hang Seng - на 0,41%, южнокорейский Kospi - на 0,66%, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,19%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,07% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о возможном сохранении негативных настроений на американском фондовом рынке 6 января.

Мировые цены на нефть в четверг утром также демонстрируют негативную динамику. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 6:30 мск составила $79,85 за баррель, что на 1,18% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $77 за баррель, что на 1,09% ниже уровня на закрытие рынка 5 января.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 627,696 млн рублей, из которых на основные торги пришлось 615,629 млн рублей (основной причиной низкой активности торгов являются официальные выходные дни в России вплоть до 9 января). При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 января вырос на 0,07% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,82 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,09%, поднявшись до 740,6 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-20R" (+0,57%), "Роснефть-002Р-04" (+0,42%) и "ЕвроХим-001P-03" (+0,41%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,67%), "Аэрофлот П01-БО-01" (-0,15%) и "Сбербанк-001Р-SBER17" (-0,1%).