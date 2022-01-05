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05 января 2022 года 19:37

Рубль снижается к доллару и евро в среду вечером на фоне ухудшения ситуации на мировых рынках

Москва. 5 января. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в среду вечером, рубль снижается по отношению к бивалютной корзине на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, а также роста напряженности в соседнем Казахстане из-за активизации протестных настроений.

Курс доллара США составил 75,7175 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 35,5 копейки выше уровня закрытия предыдущего дня. Евро к этому моменту стоил 85,8225 руб./EUR1, подорожав на 84 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 57,3 копейки - до 80,265 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение курса рубля к доллару и евро в ходе торгов 5 января обусловлено, прежде всего, наметившимся ухудшением ситуации на мировых рынках капитала. После двух дней активного роста часть инвесторов решила зафиксировать прибыль, что и вызвало изменение динамики глобальных рынков. Поводами для активизации продавцов могли послужить как опасения возможного скорого повышения процентных ставок Федрезервом США (доходность десятилетних US Treasuries в ходе торгов 4 января достигала 1,71% годовых), так и статистика распространения нового штамма "омикрон" COVID-19, что в дальнейшем негативно скажется на темпах восстановления мировой экономики.

Кроме того, в Казахстане второй день продолжаются протесты в связи с недовольством населения ростом цен на газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в результате беспорядков есть жертвы и раненые. Вечером в среду пресс-служба аэропорта Алма-Аты сообщила о захвате терминала протестующими. Перебои наблюдаются в авиасообщении между Москвой и Алма-Атой.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снизились по итогам торгов 5 января на фоне падения акций технологических компаний в связи с ужесточением норм регулирования в КНР. Кроме того, в странах АТР сохраняются опасения относительно ситуации с распространением нового штамма COVID-19 "омикрон". На этом фоне японский индекс Nikkei 225 к закрытию торгов поднялся лишь на 0,1%, в то время как китайский индекс Shanghai Composite снизился на 1%, а гонконгский Hang Seng потерял 1,6%. Южнокорейский индекс Kospi упал на 1,2%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,3%.

Власти Китая оштрафовали крупнейшие IT-компании страны за нарушения антимонопольного законодательства при заключении инвестиционных сделок и сделок M&A. Как говорится в сообщении Государственного управления по регулированию рынка (SAMR) КНР, были выявлены нарушения более десятка сделок с участием таких IT-гигантов, как Tencent Holdings, Alibaba (SPB: BABA) Group, JD.com и Bilibili. Ведомство выписало штрафы этим компаниям в размере 500 тыс. юаней ($78,68 тыс.) за каждое нарушение.

Американские фондовые индексы слабо снижаются в начале торгов в среду, трейдеры ждут публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), надеясь на новые сигналы относительно планов ЦБ по сворачиванию стимулов. В центре внимания инвесторов на этой неделе также данные по рынку труда США. В четверг будет обнародован еженедельный отчет о количестве новых заявок на пособие по безработице, а в пятницу - декабрьские данные о числе рабочих мест и уровне безработицы. Опубликованный в среду отчет отраслевой организации ADP показал максимальный за 7 месяцев рост числа рабочих мест в частном секторе США в декабре - 807 тыс. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 400 тыс. В ноябре показатель увеличился на 505 тыс.

Вместе с тем европейские фондовые индексы растут в среду вслед за котировками акций автопроизводителей. Индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 50 к 19:00 мск поднялся на 0,6%. Французский индекс САС 40 прибавляет 0,9%, германский DAX - 0,7%, британский FTSE 100 - 0,2%, итальянский FTSE MIB - 0,8%, испанский IBEX 35 - 0,1%.

В свою очередь цены на нефть повышаются после публикации данных о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск составила $81,31 за баррель, что на 1,64% выше цены на закрытие рынка во вторник. Фьючерсы на нефть WTI на февраль в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени подорожали на 1,75%, до $78,34 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,14 млн баррелей - до 417,85 млн баррелей, свидетельствует еженедельный доклад министерства энергетики страны. Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на Nymex нефть, увеличились на 2,6 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 10,13 млн баррелей и составили 232,79 млн баррелей, запасы дистиллятов увеличились на 4,42 млн баррелей, до 126,85 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3,65 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,75 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Как сообщалось ранее, министры государств ОПЕК+ по итогам состоявшейся 4 января встречи приняли решение придерживаться принятого ранее плана увеличения добычи в феврале, несмотря на прогнозы профицита на рынке и распространение нового штамма COVID-19 "омикрон". Таким образом, ОПЕК+ в феврале вновь увеличит добычу на 400 тыс. баррелей в сутки.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) 5 января Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 31 декабря составляют 74,2926 руб./$1 и 84,0695 руб./EUR1 соответственно. Таким образом, доллар торгуется на "Московской бирже" на 1,425 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,753 рубля выше официального курса.

Торги по доллару расчетами "сегодня" на "Московской бирже" в среду не проводились в связи с официальным выходным днем в России. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 52,09 копейки по отношению к 4 января и составил 75,6899 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $966,479 млн.

Торги по евро расчетами "сегодня" на "Московской бирже" также не проводились 5 января. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 77,11 копейки по отношению к вторнику и составил 85,6063 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил всего EUR75,335 млн.

В силу того, что в России первые дни января (вплоть до 9 января включительно) официально объявлены выходными днями, ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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