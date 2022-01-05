Цены евробондов РФ в среду продолжили снижаться, но более скромными темпами по сравнению с началом года

Москва. 5 января. Котировки российских еврооблигаций в среду продолжили опускаться вслед за американскими казначейскими обязательства (US Treasuries) на фоне ожиданий скорого повышения процентных ставок Федрезервом США, но темпы снижения были уже более скромными по сравнению с началом года. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:00 МСК снизилась всего на 1 базисный пункт по отношению к закрытию 4 января и составила 113,48% от номинала, что соответствует доходности 1,98% годовых (без изменений к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась по отношению к вторнику на 4 базисных пункта, до 103,76% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисных пункта - до 0,88% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился за день всего на 1,5 пункта, составив 110 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к 4 января на 42 базисных пункта - до 134,02% от номинала (доходность выросла на 2,5 базисного пункта и составила 3,6% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели за день на 36 базисных пунктов - до 128,33% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта, до 3,635% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 1 базисный пункт - до 109,24% от номинала, что соответствует доходности 2,51% годовых (без изменений к предыдущему дню), а с погашением в 2023 году - на 3,5 базисного пункта, до 105,325% от номинала (их доходность выросла на 1,5 пункта - до 1,67% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 35 базисных пунктов - до 124% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 3,775% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году потерял в цене 2 базисных пункта, подешевев до 107,95% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта - до 2,675% годовых).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию тенденции к ценовому снижению российских еврооблигаций в начале января способствовали негативные сигналы с мировых долговых рынков, прежде всего с рынка американских гособлигаций. Глобальные инвесторы ждут скорого повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США. На этом фоне доходности US Treasuries росли в начале года максимальными темпами за два десятилетия, в частности, доходность 10-летних бумаг во вторник локально достигала отметки 1,71% годовых, после чего немного скорректировалась и в среду вечером колебалась уже в диапазоне 1,65-1,66% годовых.

Участники рынка также ждут публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы. Федрезерв обнародует протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 14-15 декабря в среду, и он, вероятно, поможет инвесторам лучше понять настрой руководителей американского ЦБ.

"ФРС США повысит процентные ставки, чтобы поднять реальные ставки и вернуть инфляцию к целевому уровню. Повышение начнется, вероятно, с конца второго квартала 2022 года с шагом 25 базисных пунктов. Долгосрочная оценка ставки ФРС (на 2024 год) - 2,25-2,5% годовых. Ожидаем, что доходность 10-летних гособлигаций США в итоге превысит 2% в 2022 году и, возможно, даже достигнет 2,3% годовых. Этот рост произойдет во втором-четвертом кварталах, так как потребуется время для сглаживания рисков, вызванных штаммом "омикрон" COVID-19", - считают аналитики Sber CIB.