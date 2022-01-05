.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Финам" открыл торговую идею: продавать акции Северстали с целью 1450 руб
.
05 января 2022 года 18:20
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Северстали с целью 1450 руб
"Финам" открыл торговую идею: "продавать акции "Северстали" с целью 1450 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,3%, стоп-приказ: 1660 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "После введения временных экспортных пошлин на металлы, котировки акций "Северстали" не могут преодолеть снижающийся тренд. Учитывая, что срок действия экспортных пошлин закончился 31 декабря 2021 года, рынок может ожидать введения новых пошлин, что негативно сказывается на котировках, несмотря на высокую дивидендную доходность компании", - отмечают эксперты. ПАО "Северсталь" - это вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Компания структурирована в виде двух основных дивизионов: "Северсталь Ресурс" и "Северсталь Российская сталь". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-СЕВЕРСТАЛЬ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
.
06 января 2022 года 12:30
Доллар в 2022г останется сильнее валют emerging markets, но ослабнет к евро, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Несмотря на сегментированность спроса на риск, корзина валют ЕМ во 2П2021г перешла к нетипичной "боковой" динамике: девальвация валют стран Южной Америки, Турции и ЮАР из-за... читать дальше
.06 января 2022 года 11:32
Цена никеля в 2022г может закрепиться выше $20000 за тонну, алюминий и медь останутся под давлением - ПСБ
Цена никеля в 2022г будет тяготеть к закреплению выше $20000 за тонну, а котировки алюминия и меди, скорее всего, останутся под давлением, отмечается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). "Ожидаем, что в 2022г цена никеля будет тяготеть к закреплению выше $20000 за тонну благодаря развитию "зелёных"... читать дальше
.06 января 2022 года 10:56
алитики BCS Express обращают внимание на ключевые события четверга в мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будет следующее: - Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (12:30 МСК); - Индекс цен производителей еврозоны (13:00 МСК); - Количество запланированных увольнений Challenger... читать дальше
.06 января 2022 года 10:26
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" сохраняют позитивный взгляд на нефтегазовый сектор и выделяют акции "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти" в качестве фаворитов Стратегии на 2022 год. "Цена Brent превысила 6000 руб./барр. Это на 50% больше допандемийного уровня. Между тем, отраслевой Индекс Мосбиржи "Нефть и газ"... читать дальше
.06 января 2022 года 09:59
Цикл восстановления транспортного сектора РФ продолжится в 2022г, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Акции компаний транспортного сектора в 2021г выглядели слабее индекса Мосбиржи: несмотря на бурное оживление экономики, ряд факторов сдерживал рост финпоказателей. В конце года акции сектора... читать дальше
.06 января 2022 года 09:45
Фондовые индексы США упали после публикации протокола декабрьского заседания ФРС. Фондовые индексы стран АТР снижаются вслед за рынком акций США. Цены на нефть опускаются впервые за 4 сессии, Brent подешевела до $79,66 за баррель читать дальше
.06 января 2022 года 09:35
Цена акций Сбербанка остается в восходящем тренде, говорится в комментарии аналитика BCS Express Альберта Короева. "Акции Сбербанка в среду резко просели на фоне геополитических рисков и общего давления на рынки акций в связи с перспективами более быстрого ужесточения монетарной политики в США, -... читать дальше
.06 января 2022 года 09:11
Москва. 6 января. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг могут умеренно снизиться на фоне ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, а также роста геополитической напряженности в соседнем Казахстане, президент которого обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.06 января 2022 года 09:10
Рынок акций РФ продолжит снижаться на ухудшении внешнего фона в четверг, сообщается в комментарии BCS Express. "Внешний фон с утра умеренно негативный. Азиатские рынки демонстрируют отрицательную направленность. Фьючерс на индекс S&P 500 теряет 0,1%, нефть Brent в минусе на 1,2% и находится около... читать дальше
.06 января 2022 года 09:00
Москва. 6 января. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в четверг утром; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, а также роста геополитической напряженности в соседнем Казахстане, президент которого обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью. читать дальше
.05 января 2022 года 19:37
Москва. 5 января. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в среду вечером, рубль снижается по отношению к бивалютной корзине на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, а также роста напряженности в соседнем Казахстане из-за активизации протестных настроений. читать дальше
.05 января 2022 года 19:20
Москва. 5 января. Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз под давлением фиксации прибыли игроками после роста начала года, а также на фоне геополитической напряженности из-за протестов в соседнем Казахстане, при этом была проигнорирована подорожавшая нефть (Brent превысила $81 за баррель); индексы МосБиржи и РТС растеряли весь рост с начала года. Выросли акции "Русала" вслед за ценами на алюминий, достигшими $2925 за тонну (+3%). читать дальше
.05 января 2022 года 18:52
Цены евробондов РФ в среду продолжили снижаться, но более скромными темпами по сравнению с началом года
Москва. 5 января. Котировки российских еврооблигаций в среду продолжили опускаться вслед за американскими казначейскими обязательства (US Treasuries) на фоне ожиданий скорого повышения процентных ставок Федрезервом США, но темпы снижения были уже более скромными по сравнению с началом года. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными. читать дальше
.05 января 2022 года 17:17
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Caterpillar с целью $244 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,9%, стоп-приказ: $202, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Выручка Caterpillar в 3К21 увеличилась на... читать дальше
.05 января 2022 года 16:31
роятно ослабление большинства валют сегмента emerging markets (EM) по отношению к доллару в текущем году, считают аналитики "КИТ Финанс Брокер". Переоценка аппетита к риску на фоне роста долларовых ставок, опасений замедления мировой экономики и разворота сырьевого цикла будут оказывать давление на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.