Рубль снижается к доллару и евро в среду днем на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках

Москва. 5 января. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в среду днем, рубль снижается по отношению к бивалютной корзине на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

Курс доллара США составил 75,77 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 40,75 копейки выше уровня закрытия предыдущего дня. Евро к этому моменту стоил 85,7625 руб./EUR1, подорожав на 78 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 57,5 копейки - до 80,27 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) 5 января Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 31 декабря составляют 74,2926 руб./$1 и 84,0695 руб./EUR1 соответственно. Таким образом, доллар торгуется на "Московской бирже" на 1,48 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,69 рубля выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение курса рубля к доллару и евро в ходе торгов 5 января обусловлено, прежде всего, наметившимся ухудшением ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. После двух дней активного роста часть инвесторов решила зафиксировать прибыль, что и вызвало некоторое торможение восходящего тренда. Поводами для активизации продавцов могли послужить как опасения возможного скорого повышения процентных ставок Федрезервом США, так и статистика распространения нового штамма "омикрон" COVID-19, что в дальнейшем негативно скажется на динамике восстановления мировой экономики.

Американский индекс Dow Jones вырос по итогам торгов во вторник и обновил исторический максимум, S&P 500 немного снизился, а Nasdaq Composite потерял более 1% из-за отрицательной динамики техсектора. Сектор технологических компаний получил удар из-за роста доходности гособлигаций США. Энергетический сектор подскочил почти на 3,5% вслед за ростом цен на нефть после решения ОПЕК+ придерживаться плана по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки в феврале. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 к 15:00 МСК среды теряет 0,07%, что говорит об изменении настроений на американском фондовом рынке на негативные.

Во вторник стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре снизился до 58,7 пункта с ноябрьских 61,1 пункта. Значение индикатора стало минимальным с января 2021 года. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 60 пунктов.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снизились по итогам торгов 5 января на фоне падения акций технологических компаний в связи с ужесточением норм регулирования в КНР. Кроме того, в странах АТР сохраняются опасения относительно ситуации с распространением нового штамма COVID-19 "омикрон". На этом фоне японский индекс Nikkei 225 к закрытию торгов поднялся лишь на 0,1%, в то время как китайский индекс Shanghai Composite снизился на 1%, а гонконгский Hang Seng потерял 1,6%. Южнокорейский индекс Kospi упал на 1,2%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,3%.

Власти Китая оштрафовали крупнейшие IT-компании страны за нарушения антимонопольного законодательства при заключении инвестиционных сделок и сделок M&A. Как говорится в сообщении Государственного управления по регулированию рынка (SAMR) КНР, были выявлены нарушения более десятка сделок с участием таких IT-гигантов, как Tencent Holdings, Alibaba (SPB: BABA) Group, JD.com и Bilibili. Ведомство выписало штрафы этим компаниям в размере 500 тыс. юаней ($78,68 тыс.) за каждое нарушение.

Вместе с тем рынки акций стран Западной Европы преимущественно повышаются в ходе торгов в среду. Индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 50 к 15:00 МСК поднялся на 0,5%. Французский индекс САС 40 прибавляет 0,53%, германский DAX - 0,69%, итальянский FTSE MIB - 0,32%, британский FTSE 100 - 0,16%, а испанский IBEX 35 - 0,11%.

Инвесторы следят за динамикой рынка облигаций США на фоне роста доходности US Treasuries максимальными темпами за два десятилетия. Во вторник доходность 10-летних бондов выросла до 1,71% годовых. Также участники рынка ждут публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы. Федрезерв обнародует протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 14-15 декабря в среду, и он, вероятно, поможет участникам рынка лучше понять настрой руководителей американского ЦБ.

В свою очередь цены на нефть приостановили активное повышение и 5 января торгуются вблизи уровней закрытия предыдущего дня после резкого скачка во вторник, вызванного решением ОПЕК+ сохранить план по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки в феврале. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в среду составила $80,09 за баррель, что на 0,11% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $77,03 за баррель, что всего на 0,05% выше итогового значения предыдущей сессии. Нефтяные котировки росли в течение двух первых сессий 2022 года. На торгах в понедельник котировки поднялись на 1,2-1,5%, во вторник - на 1,2-1,3%.

Негативным фактором для нефтяного рынка могли оказаться данные Американского института нефти (API) о динамике запасов нефтепродуктов в США за минувшую неделю, опубликованные во вторник вечером. Они показали, что запасы бензина в стране увеличились на 7,1 млн баррелей, дистиллятов - на 4,4 млн. В то же время запасы нефти упали на 6,4 млн баррелей, но на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, резервы увеличились на 2,3 млн баррелей. Официальные данные о запасах будут опубликованы в среду в 18:30 МСК. Опрошенные S&P Global Platts аналитики ожидают, что отчет Минэнерго США укажет на снижение запасов нефти на 4,4 млн баррелей.

В силу того, что в России первые дни января (вплоть до 9 января включительно) официально объявлены выходными днями, ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.