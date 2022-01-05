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05 января 2022 года 11:41

Утренняя коррекция рынка акций РФ вниз не получила развития благодаря стабилизации нефти

Москва. 5 января. Рынок акций РФ на утренних торгах в среду умеренно скорректировался вслед за внешними фондовыми площадками, однако откат не получил развития благодаря стабилизации нефти (Brent торгуется вблизи рубежа $80 за баррель); динамика blue chips смешанная, при этом основные потери понес долларовый индекс РТС из-за ослабления рубля.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3870,09 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1610,32 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,9%.

Доллар стоит 75,72 рубля (+0,36 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8% и -0,9% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,5% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,8%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

США не намерены в ходе встречи с представителями России в Женеве обсуждать вопросы, касающиеся НАТО и Европы без их участия, заявил представитель Госдепа Нед Прайс в ходе брифинга. "Диалог по стратегической стабильности будет узко сфокусирован на вопросах стратегической стабильности", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, 9-10 января консультации по гарантиям безопасности пройдут в Женеве, 12 января состоится Совет Россия - НАТО в Брюсселе, а 13 января начнутся дискуссии по линии ОБСЕ в Вене.

Индексы акций в США во вторник завершили торги без единой динамики, обновил рекорд Dow Jones (+0,6%), просели S&P 500 (-0,1%) и Nasdaq (-1,3%) на фоне снижения бумаг техсектора из-за роста доходности гособлигаций. С другой стороны, финансовые компании и банки показали уверенный рост.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре снизился до 58,7 пункта с ноябрьских 61,1 пункта. Значение индикатора стало минимальным с января 2021 года. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 60 пунктов, сообщает Trading Economics.

Тем временем, в Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 прибавил 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,9%), в Европе нет единого вектора (индексы FTSE, DAX, CAC 40 в начале торгов изменились на 0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Нефть к началу европейских торгов стабилизировалась, цена Brent находится вблизи рубежа $80 за баррель после роста накануне на фоне решения ОПЕК+ сохранить план по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки в феврале.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК в среду составила $79,93 за баррель (-0,1% и +1,3% во вторник), февральская цена WTI - $76,9 за баррель (-0,1% и +1,2% накануне).

По итогам январской встречи министры ОПЕК+ приняли решение придерживаться принятого ранее плана увеличения добычи в феврале, несмотря на прогнозы профицита на рынке и распространение коронавируса нового штамма "омикрон". Следующее заседание ОПЕК+ намечено на 2 февраля.

Неопределенность на нефтяном рынке из-за распространения штамма COVID-19 "омикрон" остается, но он не влияет на изменение спроса на нефть, что позволяет ОПЕК+ наращивать добычу в соответствии с планом, заявил во вторник вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24".

Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) во вторник вечером сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 31 декабря, упали на 6,4 млн баррелей, говорят источники. На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, резервы увеличились на 2,3 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго США о запасах будут опубликованы в среду, и опрошенные S&P Global Platts аналитики ожидают, что отчет укажет на снижение запасов нефти на 4,4 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в среду подешевели акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-1,9%), "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-1,8%, до 10,89 рубля; бумаги лишились на бирже дивидендной составляющей за 9 месяцев - 0,42 рубля на акцию), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-1,4%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+9,1% и +7,6% "префы"), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+5,2%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+4,8%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+4,8%), акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+4,1%), "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+4%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 10,8 млрд рублей (из них 2,412 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,153 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 715,8 млн рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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