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05 января 2022 года 13:22
BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции Toyota Motor с целью $200
BCS Express закрыл торговую идею: "покупать акции Toyota Motor Corp. от уровней $170-175 с целью $200 за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев, открытую 11 октября 2021 года, в связи с достижением целевых ориентиров, говорится в комментарии инвестиционной компании. Доходность составила 14,3-17,6% за 3 месяца в зависимости от цены покупки, констатируют эксперты. "Toyota остается недооцененной по отношению к ключевым игрокам сектора на американском рынке по соотношению капитализации к прибыли (P/E). Общий взгляд на бумаги умеренно позитивный. В будущем инвестиционная идея может быть открыта повторно", - отметили аналитики инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: ЯПОНИЯ-TOYOTA-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ/ЗАКРЫТИЕ
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