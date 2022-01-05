BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции Toyota Motor с целью $200

BCS Express закрыл торговую идею: "покупать акции Toyota Motor Corp. от уровней $170-175 с целью $200 за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев, открытую 11 октября 2021 года, в связи с достижением целевых ориентиров, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Доходность составила 14,3-17,6% за 3 месяца в зависимости от цены покупки, констатируют эксперты.

"Toyota остается недооцененной по отношению к ключевым игрокам сектора на американском рынке по соотношению капитализации к прибыли (P/E). Общий взгляд на бумаги умеренно позитивный. В будущем инвестиционная идея может быть открыта повторно", - отметили аналитики инвесткомпании.

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