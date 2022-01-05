Ключевые события среды в РФ и мире - BCS Express

Аналитики BCS Express обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет следующее:

- "Татнефть" (последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2021 года);

- Индекс деловой активности в сфере услуг Германии (11:55 МСК);

- Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (12:00 МСК);

- Число созданных рабочих мест в частном секторе США (ADP, 16:15 МСК);

- Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit, 17:45 МСК);

- Данные по запасам нефти в США (EIA, 18:30 МСК);

- Публикация протокола заседания ФРС США (22:00 МСК).

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