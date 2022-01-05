Идея дня: стоит обратить внимание на акции Магнита - "ВТБ Мои Инвестиции"

Целесообразно сохранять осторожность с акциями компаний непродовольственного сегмента ритейла в России в 2022 году и отдать предпочтение бумагам "Магнита", говорится в комментарии аналитиков инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

"Покупательский трафик в торговых центрах Москвы не восстановился до допандемийного уровня даже в предновогодние дни. Мы сохраняем осторожный взгляд на непродовольственный сегмент ритейла в 2022 году и отдаем предпочтение акциям "Магнита". Мы ожидаем рост выручки эмитента на 20% г/г в текущем году и видим потенциал улучшения рентабельности EBITDA", - отмечают эксперты.

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