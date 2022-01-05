Возможен рост доходности 10-летних гособлигаций США до 2,3% в 2022г - Sber CIB

Доходность 10-летних гособлигаций США, вероятно, превысит 2% в 2022 году и даже может достигнуть 2,3% во втором-четвертом кварталах 2022 года, говорится в прогнозе аналитиков Sber CIB.

"ФРС США повысит процентные ставки, чтобы поднять реальные ставки и вернуть инфляцию к целевому уровню. Повышение начнется, вероятно, с конца второго квартала 2022 года с шагом 25 б.п. Долгосрочная оценка ставки ФРС (на 2024 год) - 2,25-2,5%. Ожидаем, что доходность 10-летних гособлигаций США в итоге превысит 2% в 2022 году и, возможно, даже достигнет 2,3%. Этот рост произойдет во втором-четвертом кварталах, так как потребуется время для сглаживания рисков, вызванных штаммом COVID-19 "омикрон", - указывают эксперты инвестбанка.

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