Европейские акции - интересная инвестиционная идея на 2022г - BCS Express

Покупка европейских акций является интересной инвестиционной идеей на 2022 год, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Компании Германии пока идут с отставанием от США и от соседей по континенту, что дает им солидный задел для роста. Фондовый рынок Европы, скорее всего, по традиции будет с опозданием наверстывать упущенное. Этому также будет способствовать ослабевший евро, который играет в пользу компаний-экспортеров, - отмечает аналитик инвесткомпании в комментарии. - По итогам года топовые акции рынка Германии принесли инвесторам от 20% до 70% с учетом дивидендов. Часть из них лидирует в прогнозах и на следующий год. В топ-10 компаний, которые имеют максимум рекомендаций от инвестиционных домов на покупку, вошли все основные сектора. Ожидаемый потенциал роста в этих бумагах составляет от 10% до 65%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.