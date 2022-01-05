Рост цены акций Аэрофлота в ближайшее время может быть затруднен - "Алго Капитал"

Сильный рост стоимости акций "Аэрофлота" в ближайшее время может быть затруднен негативными фундаментальными факторами, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Существенный рост стоимости акций "Аэрофлота" во вторник выглядел как ставка на их среднесрочное повышение от важного ценового уровня 60 рублей за штуку. Напомним, что именно по такой цене состоялась очень крупная дополнительная эмиссия указанных бумаг в кризисном 2020 году. Однако не будем забывать, что мировая отрасль пассажирских авиаперевозок по-прежнему находится под давлением в связи с пандемией коронавируса. Указанный фактор осложняется достаточно высокими ценами на авиационное топливо. Иными словами, серьезный рост стоимости указанных бумаг от текущего уровня может быть затруднен негативными фундаментальными факторами", - пишет эксперт в комментарии инвесткомпании.

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