Индекс Dow Jones во вторник обновил рекорд, S&P и Nasdaq снизились. Цены на нефть слабо меняются в ходе азиатских торгов в среду. Фондовые индексы стран АТР преимущественно снижаются в среду.

Американский фондовый индекс Dow Jones вырос по итогам торгов во вторник и обновил исторический максимум, S&P 500 немного снизился, а Nasdaq Composite потерял более 1% из-за отрицательной динамики техсектора.

"День не был спокойным, все двигалось одновременно, - сказал старший рыночный стратег LPL Financial Райан Детрик в телефонном интервью MarketWatch. - Техсектор получил удар из-за роста доходности гособлигаций". С другой стороны, финансовые компании и банки показали очень уверенный рост.

Подындекс технологических компаний в S&P 500 потерял 0,3%, тогда как финсектор вырос на 2,3%.

Энергетический сектор подскочил почти на 3,5% вслед за ростом цен на нефть после решения ОПЕК+ придерживаться плана по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки в феврале.

Тем временем во вторник стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре снизился до 58,7 пункта с ноябрьских 61,1 пункта. Значение индикатора стало минимальным с января 2021 года. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 60 пунктов, сообщает Trading Economics.

Акции Ford Motor (SPB: F) подскочили на 11,7% и обновили максимум за 21 год. Компания во вторник сообщила о планах увеличить производство пикапов на электроприводе F-150 Lightning почти в два раза, до 150 тыс. машин в год.

Цена бумаг General Motors (SPB: GM) увеличилась на 7,5%. Автопроизводитель сообщил об улучшении ситуации с поставками компонентов в четвертом квартале.

Капитализация авиакомпаний Delta Air Lines (SPB: DAL) выросла на 0,7%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) и Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) - более чем на 1,5%, несмотря на новости об отмене порядка 3 тыс. рейсов по направлениям внутри США в понедельник.

Бумаги AMC Entertainment (SPB: AMC) подешевели на 3,9% после того, как американский оператор сети кинотеатров сообщил о намерении рефинансировать наиболее дорогие долговые обязательства, чтобы сократить расходы на обслуживание долга.

Котировки акций Under Armour Inc. (SPB: UA) увеличились на 1,1% вслед за повышением рекомендации для них от аналитиков Baird до "выше рынка" с "нейтрального уровня". Цена бумаг General Electric Co. (SPB: GE) прибавила 3,3% после улучшения рекомендации от экспертов Credit Suisse.

Между тем рыночная стоимость Tesla (SPB: TSLA) Inc. упала на 4,1% после скачка на 13% днем ранее, а акции производителя микрочипов Nvidia подешевели на 3%.

Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 0,59% и достиг 36799,65 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 0,06% - до 4793,54 пункта.

Nasdaq Composite упал на 1,33% и составил 15622,72 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно опускаются в ходе торгов в среду на фоне падения акций технологических компаний вслед за бумагами американских конкурентов.

В странах АТР сохраняются опасения по поводу ситуации с распространением нового штамма COVID-19 "омикрон", пишет MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:23 МСК поднялся на 0,03%.

В число лидеров роста котировок входят акции Nippon Paper Industries Co. Ltd. (+5,2%), Komatsu Ltd. (+5,1%) и Mitsui Chemicals Inc. (+4,8%).

Бумаги автопроизводителя Toyota Motor Corp. прибавляют в цене 2,5%, Honda Motor Co. Ltd. - 2,2%.

Акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing опускаются на 1,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК снизился на 1,3%, гонконгский Hang Seng потерял 1,2%.

Бумаги интернет-компании Tencent Holdings Ltd. на Гонконгской бирже дешевеют на 4%, Meituan - на 9,8%.

Акции производителя электроники Techtronic Industries Co. Ltd. опускаются на 1,4%. Цена бумаг автопроизводителей Geely Automobile Holdings Ltd. и BYD Co. Ltd. уменьшается на 6,1% и 7% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК снизился на 1,75%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 2,9%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,3%.

Бумаги крупнейших в мире горнодобывающих компаний BHP Group Ltd. и Rio Tinto Ltd. подорожали на 0,6% и 0,8% соответственно.

Цены на нефть слабо меняются в ходе азиатских торгов в среду после резкого роста во вторник, вызванного решением ОПЕК+ сохранить план по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки в феврале.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 МСК в среду составляет $80,06 за баррель, что на $0,06 (0,08%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,02 (1,3%) - до $80,00 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $77,01 за баррель, что на $0,02 (0,03%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов во вторник стоимость этих контрактов выросла на $0,91 (1,2%) и составила $76,99 за баррель.

По итогам январской встречи министры ОПЕК+ приняли решение придерживаться принятого ранее плана увеличения добычи в феврале, несмотря на прогнозы профицита на рынке и распространение коронавируса нового штамма "омикрон".

Следующее заседание ОПЕК+ намечено на 2 февраля.

Новые поставки нефти со стороны ОПЕК+ служат сигналом "консенсуса среди группы стран-производителей относительно того, что спрос на нефть продолжит расти, несмотря на некоторые ограничения, вызванные "омикроном"", полагает Питер Макнелли из Third Bridge.

Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) во вторник вечером сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 31 декабря, упали на 6,4 млн баррелей, говорят источники. На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, резервы увеличились на 2,3 млн баррелей.

Официальные данные о запасах будут опубликованы в среду, и опрошенные S&P Global Platts аналитики ожидают, что отчет Минэнерго США укажет на снижение запасов нефти на 4,4 млн баррелей.