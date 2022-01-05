Цены рублевых корпбондов в среду могут слегка снизиться на фоне ухудшения внешней конъюнктуры

Москва. 5 января. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка снизиться на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американский фондовый индекс Dow Jones вырос по итогам торгов во вторник и обновил исторический максимум, S&P 500 немного снизился, а Nasdaq Composite потерял более 1% из-за отрицательной динамики техсектора. Сектор технологических компаний получил удар из-за роста доходности гособлигаций США. При этом энергетический сектор подскочил почти на 3,5% вслед за ростом цен на нефть после решения ОПЕК+ придерживаться плана по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки в феврале.

Во вторник стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре снизился до 58,7 пункта с ноябрьских 61,1 пункта. Значение индикатора стало минимальным с января 2021 года. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 60 пунктов.

Вместе с тем фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду утром уже преимущественно снижаются: китайский индекс CSI 300 опускается на 0,57%, гонконгский Hang Seng - на 0,87%, южнокорейский Kospi падает на 1,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,32%, и лишь японский Nikkei 225 прибавляет всего 0,01%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,24% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит об изменении настроений на негативные и на американском фондовом рынке.

Мировые цены на нефть после заметного роста накануне в среду утром демонстрируют уже негативную динамику. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 6:30 мск составила $79,73 за баррель, что на 0,34% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $76,72 за баррель, что на 0,35% ниже уровня на закрытие рынка 4 января.

Министры ОПЕК+, несмотря на прогнозы профицита на рынке и разгулявшийся "омикрон", сохранили план по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки в феврале. Они указывали на профицит и ранее, когда страны-потребители, включая США, просили коалицию увеличить добычу еще больше. Ввиду неопределенности на рынке эксперты ОПЕК+ в этот раз рассматривали три сценария развития рынка вместо двух, и все они показывали профицит и наращивание коммерческих запасов уже начиная с января 2022 года. Возможно, министры исходят из того, что последние полгода ОПЕК+ существенно перевыполняет соглашение, недопоставляя на рынок в среднем 0,7 млн б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 1,1 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 656,715 млн рублей, из которых на основные торги пришлось 656,619 млн рублей (основной причиной низкой активности торгов являются официальные выходные дни в России вплоть до 9 января). При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 января вырос на 0,13% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,74 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,15%, поднявшись до 739,92 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ФСК ЕЭС БО-03" (+2%), "ГТЛК-002Р-01" (+1,4%) и "ГК Самолет БО-П10" (+0,6%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-001Р-21" (-0,56%), "БКЕ-001Р-02" (-0,37%) и "ЕвроХим-001P-03" (-0,35%).