Рубль утром слегка снижается к доллару и евро на фоне ухудшения внешней конъюнктуры

Москва. 5 января. Доллар США и евро слегка подрастают на "Московской бирже" в среду утром; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,31-75,45 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 75,375 руб./$1 (+1,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 85,165 руб./EUR1 (+18,25 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 9 коп. к уровню закрытия 4 января, до 79,78 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,08 руб. выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,1 руб. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение курса рубля к доллару и евро на старте торгов 5 января обусловлено, прежде всего, ухудшением ситуации на мировых рынках капитала, в том числе развернувшимися вниз в рамках коррекции ценами на нефть. После двух дней роста глобальные инвесторы перешли к фиксации прибыли, что и привело к развороту мировых рынков в сторону снижения. Поводами для активизации продавцов могли послужить как опасения возможного скорого повышения процентных ставок Федрезервом США, так и статистика распространения нового штамма "омикрон" COVID-19, что негативно скажется на динамике восстановления мировой экономики.

Американский фондовый индекс Dow Jones вырос по итогам торгов во вторник и обновил исторический максимум, S&P 500 немного снизился, а Nasdaq Composite потерял более 1% из-за отрицательной динамики техсектора. Сектор технологических компаний получил удар из-за роста доходности гособлигаций США. При этом энергетический сектор подскочил почти на 3,5% вслед за ростом цен на нефть после решения ОПЕК+ придерживаться плана по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки в феврале.

Во вторник стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре снизился до 58,7 пункта с ноябрьских 61,1 пункта. Значение индикатора стало минимальным с января 2021 года. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 60 пунктов.

Вместе с тем фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду утром уже преимущественно снижаются: китайский индекс CSI 300 опускается на 0,67%, гонконгский Hang Seng - на 0,85%, южнокорейский Kospi падает на 1,45%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, и лишь японский Nikkei 225 прибавляет всего 0,06%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,22% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит об изменении настроений на негативные и на американском фондовом рынке.

Мировые цены на нефть после заметного роста накануне в среду утром демонстрируют уже негативную динамику. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $79,87 за баррель, что на 0,16% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $76,87 за баррель, что также на 0,16% ниже уровня на закрытие рынка 4 января.

Министры ОПЕК+, несмотря на прогнозы профицита на рынке и разгулявшийся "омикрон", сохранили план по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки в феврале. Они указывали на профицит и ранее, когда страны-потребители, включая США, просили коалицию увеличить добычу еще больше. Ввиду неопределенности на рынке эксперты ОПЕК+ в этот раз рассматривали три сценария развития рынка вместо двух, и все они показывали профицит и наращивание коммерческих запасов уже начиная с января 2022 года. Возможно, министры исходят из того, что последние полгода ОПЕК+ существенно перевыполняет соглашение, недопоставляя на рынок в среднем 0,7 млн б/с.