Рубль к вечеру вторника немного сократил дневные потери благодаря растущей нефти, но остался в заметном минусе

Москва. 4 января. Доллар США и евро заметно подрастают на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль немного сократил дневные потери по отношению к бивалютной корзине благодаря растущей нефти, но остался в минусе на фоне пониженной активности торгов в период новогодних праздников.

Курс доллара США составил 75,2025 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 66 копеек выше уровня закрытия предыдущего дня (в ходе торговой сессии курс достигал 75,585 руб./$1). Евро к этому моменту стоил 85,065 руб./EUR1, подорожав на 80,5 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 72,5 копейки - до 79,64 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение валютного курса рубля к доллару и евро в ходе торгов 4 января обусловлено, прежде всего, отсутствием на рынке должного предложения со стороны компаний-экспортеров из-за официальных выходных и праздничных дней в России (до 9 января включительно). При этом растущие цены на нефть и в целом позитивные настроения, доминирующие на мировых рынках, не в состоянии удержать рубль от снижения в условиях сложившегося локального дефицита валюты.

Цены на нефть эталонных марок поднимаются во вторник вечером, инвесторы оценивают итоги очередного заседания ОПЕК+. Участники рынка также продолжают следить за ситуацией с распространением нового штамма коронавируса на фоне роста количества заражений в мире, однако рынок в целом сохраняет оптимистичный прогноз.

Министры ОПЕК+ приняли решение придерживаться плана по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки в феврале, сообщили источники "Интерфакса". Министры совещались чуть более получаса. Следующее аналогичное заседание пройдет 2 февраля.

На этом фоне стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК во вторник составила $80,04 за баррель, что на 1,34% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени выросла на 1,37% относительно итогового значения предыдущей сессии, составив $77,12 за баррель.

В июле прошлого года страны ОПЕК+ договорились постепенно наращивать нефтедобычу на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц до истечения ограничений, взятых на себя с мая 2020 года в объеме 9,7 млн б/с, но каждый месяц встречаться, чтобы корректировать договоренности в случае необходимости. По состоянию на январь 2022 года ограничения составляют около 4 млн б/с. План еще ни разу не менялся, несмотря на просьбы потребителей о большем наращивании добычи и факторы в виде появления новых штаммов COVID-19, которые могли бы привести к снижению спроса.

Американские фондовые индексы заметно выросли в понедельник, Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили первую сессию 2022 года на рекордных максимумах. По итогам 2021 года S&P 500 прибавил 26,9%, Nasdaq Composite - 21,4%, Dow Jones Industrial Average - 18,7%. Начавшийся год может оказаться менее успешным для американского фондового рынка, отмечают эксперты. Появление вакцин от COVID-19, снятие карантинных ограничений, а также мягкая политика Федеральной резервной системы (ФРС) и других мировых ЦБ поддерживали финансовые рынки в прошлом году. В текущем году, однако, ФРС планирует ужесточать денежно-кредитную политику, и это будет оказывать давление на рынки, предупреждают экономисты.

В начале торгов во вторник американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 продолжили повышаться и обновили исторические максимумы; при этом технологический индекс Nasdaq умеренно снижается. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре сократился до 58,7 пункта с ноябрьских 61,1 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Значение индикатора стало минимальным с января 2021 года. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 60 пунктов, сообщает Trading Economics.

Рынки акций стран Западной Европы уверенно повышаются в ходе торгов во вторник, демонстрируя растущий тренд вторую сессию подряд. Акции остаются привлекательным инструментом для инвесторов, поскольку процентные ставки мировых ЦБ и доходности облигаций по-прежнему находятся на очень низких уровнях. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 19:00 МСК поднялся на 0,8%. Французский индекс САС 40 прибавляет 1,3%, германский DAX - 0,7%, британский FTSE 100 - 1,65%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB растут на 0,44% и 0,74% соответственно.

Розничные продажи в Германии в ноябре неожиданно выросли на 0,6% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения на 0,5%. В октябре показатель вырос на 0,5%, тогда как изначально сообщалось его падении на 0,3%. Количество безработных в Германии в декабре уменьшилось на 23 тыс. - до 2,405 млн человек, показали данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ. Безработица опустилась до 5,2% с 5,3% в ноябре. Оба показателя являются минимальными с марта 2020 года. Эксперты, в среднем ожидали снижения числа безработных на 15 тыс. и сохранения безработицы на уровне 5,3%.

По оценке президента ИГ "Московские партнеры" Евгения Когана, в начале января фонд-менеджеры формируют новые позиции, вкладывая вновь поступившие денежные средства, поэтому обычно в самом начале января наблюдается рост котировок.

Однако запал инвесторов может продлиться недолго. Во-первых, стремительно взлетела доходность американских 10-летних US Treasuries - до 1,67% годовых. Инвесторы ждут скорого роста процентных ставок. Во-вторых, во Франции обнаружили очередной штамм коронавируса - предположительно, неизвестная вариация COVID-19 найдена у французов, вернувшихся из Камеруна. Ученые из Марселя заявили, что она содержит в себе 46 мутаций. Данных об уровне угрозы или заразности штамма пока нет. Также обращают на себя внимание и последние цифры по заболеваемости ковидом в США - миллион новых случаев за сутки. Даже несмотря на меньший процент госпитализаций с "омикроном" (по сравнению с "дельтой"), при таких темпах все равно будет достаточно много тяжелых случаев, а значит снова возрастут риски ограничений вплоть до локдаунов.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) 4 января Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 31 декабря составляют 74,2926 руб./$1 и 84,0695 руб./EUR1 соответственно. Таким образом, доллар торгуется на "Московской бирже" на 90,99 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 99,55 копейки выше официального курса.

Торги по доллару расчетами "сегодня" на "Московской бирже" во вторник не проводились в связи с официальным выходным днем в России. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 59,21 копейки по отношению к 3 января и составил 75,1519 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 54,549 млн.

Торги по евро расчетами "сегодня" на "Московской бирже" также не проводились 4 января. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 29,08 копейки по отношению к понедельнику и составил 84,8008 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил всего EUR64,432 млн.

В силу того что в России первые дни января являются выходными, ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.