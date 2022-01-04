Котировки евробондов РФ во вторник снизились вслед за UST, упавшими в цене в начале года

Москва. 4 января. Котировки российских еврооблигаций во вторник умеренно снизились вслед за негативной динамикой цен базовых активов (US Treasuries), сформировавшейся в начале 2022 года на фоне ожиданий скорого повышения процентных ставок Федрезервом США. При этом суверенные спреды к доходности американских казначейских обязательств немного сузились за счет более активного роста процентных ставок US Treasuries по сравнению с отечественными бумагами.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:00 МСК снизилась на 6 базисных пунктов по отношению к закрытию 31 декабря и составила 113,5% от номинала, что соответствует доходности 1,97% годовых (рост на 2 базисных пункта).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась по отношению к пятнице на 15 базисных пунктов, до 103,75% от номинала (доходность выросла на 6 базисных пунктов - до 0,89% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился за два торговых дня на 4 пункта, составив 108 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к 31 декабря на 183 базисных пункта - до 134,9% от номинала (доходность выросла на 10 пунктов и составила 3,555% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели за два дня на 172 базисных пункта - до 129,24% от номинала (их доходность выросла также на 10 базисных пунктов, до 3,58% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 20 базисных пунктов - до 109,25% от номинала, что соответствует доходности 2,515% годовых (рост на 4,5 базисных пункта к предыдущему дню), а с погашением в 2023 году - на 9 базисных пунктов, до 105,37% от номинала (их доходность выросла на 3,5 пункта - до 1,645% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 179 базисных пунктов - до 124,95% от номинала (доходность выросла на 9,5 базисных пунктов и составила 3,725% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году потерял в цене 13 базисных пунктов, подешевев до 108% от номинала (доходность выросла на 2,5 базисных пунктов - до 2,67% годовых).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию тенденции к ценовому снижению российских еврооблигаций в начале января способствуют негативные сигналы с мировых долговых рынков, прежде всего с рынка американских гособлигаций. Глобальные инвесторы ждут скорого повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США. На этом фоне доходность 10-летних US Treasuries во вторник достигла 1,67% годовых.

Некоторую поддержку отечественным евробондам оказывают растущие цены на нефть и спрос инвесторов на рисковые активы.

Трейдеры оценивают более чем в 50% вероятность повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в марте текущего года, свидетельствуют данные CME Group Inc. (SPB: CME) Согласно котировкам фьючерсов на уровень ставки, шансы на ее подъем в конце первого квартала оцениваются рынком в 54% по сравнению с 50% 31 декабря. В начале прошлого месяца трейдеры считали такую вероятность равной 26%.

Как сообщалось, Федрезерв сохранил базовую ставку по итогам заседания 14-15 декабря на уровне 0-0,25% и объявил о наращивании темпов сокращения выкупа активов. С января ФРС уменьшит выкуп активов на $30 млрд: ежемесячные покупки US Treasuries будут сокращены на $20 млрд - до $40 млрд, ипотечных бондов - на $10 млрд, до $20 млрд. При таких темпах сворачивания программа выкупа активов будет завершена в марте - на три месяца раньше, чем планировалось изначально, что откроет путь для снижения ставки.

Опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, - показал, что 10 из 18 руководителей Федрезерва ожидают трех повышений ставки в 2022 году.