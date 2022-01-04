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04 января 2022 года 19:28

Рынок акций РФ вырос по индексу Мосбиржи вслед за нефтью, РТС просел на ослаблении рубля

Москва. 4 января. Рынок акций РФ во вторник сохранил "бычий" настрой на фоне позитивной динамики внешних фондовых площадок и подорожавшей нефти (Brent превысила $80 за баррель) благодаря решению стран ОПЕК+ не менять план по увеличению добычи с февраля; индекс МосБиржи поднялся выше 3870 пунктов, а индекс РТС минимально просел на фоне ослабления рубля.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 3873,49 пункта (+0,5%, днем индекс поднимался выше 3890 пунктов), индекс РТС - 1622,58 пункта (-0,01%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,8%.

Доллар подорожал до 75,19 рубля (+0,65 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,7% и +2,1% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,5% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,2%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,1%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, на рынке акций РФ во вторник наблюдалась разнонаправленная динамика по индексам МосБиржи и РТС, что обусловлено слабостью рубля.

Индекс МосБиржи продолжил прибавлять на фоне внешнерыночного позитива и роста цен на сырьевые товары. Нефтяной рынок приветствовал сохранение единодушия в рядах ОПЕК+ - члены альянса приняли решение придерживаться в феврале 2022 года плановых темпов наращивания добычи нефти (на 400 тыс. б/с). Статистика дня выходила преимущественно позитивной - индекс деловой активности в производственном секторе Китая (PMI) от Caixin за декабрь (50,9 пункта) оказался выше прогноза (50,0 пункта), в Германии вышли сильные данные по розничным продажам в ноябре и декабрьской безработице.

В среду также ожидается немало важной статистики. В частности, рынки оценят европейские PMI в секторе услуг за декабрь, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP за декабрь, отчеты API и EIA по недельным изменениям запасов нефти и нефтепродуктов в Штатах. Также инвесторы будут ждать публикации протоколов FOMC.

Настроения на рынках в среду могут носить переменчивый характер, для российского важными будут движения цен на сырье и внешнеполитические сигналы. Индекс МосБиржи 5 января будет формироваться в пределах 3825-3925 пунктов, считает Бахтин.

По оценке руководителя аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анны Мориной, 2021 год стал выдающимся для рынков нефти и газа. Восстановление после спада в ковидном 2020 году превзошло все ожидания, а ограничения предложения дополнительно подогрели цены. В итоге нефть марки Brent подорожала в среднем за год примерно на 64%, что стало наилучшим результатом по темпам роста с начала 2000-х годов. Текущий масштабный взлет цен закономерно был зафиксирован после предшествующего резкого их снижения на треть в 2020 году.

Базовый прогноз на 2022 год предполагает, что постепенно с нормализацией рынков и балансированием спроса и предложения на более высоких уровнях цены Brent должны двигаться к уровню $70 за баррель к концу этого года. Учитывая высокий старт года, средняя цена может остаться на уровне 2021 года или даже оказаться несколько выше - около $75-78 за баррель.

Также в течение 2022 года ожидается постепенная нормализация ситуации на рынках газа и возвращения цен к концу года к более приемлемому уровню, а именно $500-600 за тысячу кубометров, считает Морина.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, пока новый сезон отчетности не набрал обороты, инвесторы следят за выходом данных по состоянию деловой активности. Штамм "омикрон" все меньше беспокоит инвесторов, снижая ожидания по компаниям, которые зарабатывали на борьбе с пандемией. Индекс деловой активности в производственной сфере Китая от Caixin вырос до 50,9 пункта в декабре с ноябрьских 49,9 пункта, что является максимальным значением с июня и говорит о том, что китайская экономика последовательно набирала обороты в последнем квартале 2021 года. Однако давление, которое власти КНР продолжают оказывать на сферу электронной коммерции, продолжает отрицательно влиять на капитализацию рынка.

С точки зрения технического анализа, индекс МосБиржи сломал неприятный вымпел, который мог стать фигурой продолжения падения. Это значит, что шансы на январский подъем еще сохраняются, но вряд ли он будет легким, учитывая положение стохастического осциллятора в зоне перекупленности, считает Калачев.

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос в пределах 0,1%), растет Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,8-1,7%), а в Штатах динамика смешанная (S&P 500 и Dow Jones прибавили 0,2-0,9% и обновили максимумы, Nasdaq просел на 1%).

Акции остаются привлекательным инструментом для инвесторов, поскольку процентные ставки мировых ЦБ и доходности облигаций по-прежнему находятся на очень низких уровнях, отмечают эксперты.

Во вторник в Германии вышли данные о розничных продажах, которые выросли в ноябре на 0,6% относительно предыдущего месяца, тогда как аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения показателя на 0,5%. В октябре розничные продажи снизились на 0,3%.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре снизился до 58,7 пункта с ноябрьских 61,1 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Значение индикатора стало минимальным с января 2021 года. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 60 пунктов, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке во вторник цены продолжили рост, стоимость Brent превысила $80 за баррель. Министры ОПЕК+ на заседании во вторник приняли решение сохранить план по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки в феврале.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $80,21 за баррель (+1,6% и +1,5% накануне), февральская цена WTI - $77,3 за баррель (+1,6% и +1,2% в понедельник).

Неопределенность на нефтяном рынке из-за распространения штамма COVID-19 "омикрон" остается, но он не влияет на изменение спроса на нефть, что позволяет ОПЕК+ наращивать добычу в соответствии с планом, заявил в этой связи вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия24".

В понедельник ОПЕК пересмотрела прогноз для нефтяного рынка на первый квартал 2022 года. Согласно ему, предложение нефти на мировом рынке в январе-марте превысит спрос на 1,4 млн баррелей в сутки (б/с). Предыдущий прогноз предполагал, что превышение предложения над спросом будет на 25% больше.

Изменение прогноза обусловлено, главным образом, ожиданиями более слабых, чем предполагалось ранее, поставок нефти на рынок странами не-ОПЕК.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+12%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+7%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+5,3%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+4,8%), "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+4,5%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+4,3%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (+4%), бумаги банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+3,5%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,4%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+3% и +6,3% "префы").

Подешевели бумаги ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (-4,8%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-2,2%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-2,1%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-2,1%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-1,8%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-1,6% и -1,5% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 72,01 млрд рублей (из них 17,34 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 15,09 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,32 млрд рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
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