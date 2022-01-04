Ужесточение регулирования - основной риск для банковского сектора РФ в 2022г - ПСБ

Ужесточение регулирования ЦБ РФ является основным риском для банковского сектора России в 2022г, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Банковский сектор в 2022г снизит темпы роста прибыли, но сохранит позитивную динамику. Ожидаем замедление темпов роста кредитного портфеля юрлиц до 6%, физлиц - до 12%. Будет сказываться повышение ставок, замедление темпов роста экономики, ужесточение регулирования. Прибыль может вырасти на 5-10% г/г. Высокие ставки обеспечат рост процентных доходов. Основными рисками для сектора видим ужесточение регулирования (повышение требований к капиталу, ограничение кредитования). Внешним негативом может выступить усиление санкционного давления", - пишут эксперты банка.

На их взгляд, с конца прошлого года группа ВТБ демонстрирует улучшение финансовых показателей. В конце октября группа повысила прогноз чистой прибыли по итогам 2021г до более 300 млрд руб., что, по мнению аналитиков ПСБ, вполне достижимо. Оценка компании по мультипликаторам выглядит более привлекательной, чем у Сбербанка.

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