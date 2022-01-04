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04 января 2022 года 15:50

Рубль умеренно снижается к доллару и евро во вторник днем на фоне пониженной активности торгов

Москва. 4 января. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" во вторник днем, рубль снижается по отношению к бивалютной корзине на фоне пониженной активности торгов в период новогодних праздников; существующий спрос на валюту не находит должного уравновешивающего предложения из-за отсутствия на рынке многих компаний-экспортеров.

Курс доллара США составил 75,1125 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 57 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов, состоявшихся 3 января. Евро к этому моменту стоил 84,7125 руб./EUR1, подорожав на 45,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла почти на 52 копейки - до 79,43 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) 4 января Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 31 декабря составляют 74,2926 руб./$1 и 84,0695 руб./EUR1 соответственно. Таким образом, доллар торгуется на "Московской бирже" на 81,99 копейки выше уровня действующего официального курса, а евро - на 64,3 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение валютного курса рубля к доллару и евро в ходе торгов 4 января обусловлено, прежде всего, отсутствием на рынке должного предложения со стороны компаний-экспортеров из-за официальных выходных и праздничных дней в России (до 9 января включительно). При этом растущие цены на нефть и в целом позитивные настроения, доминирующие на мировых рынках капитала, не в состоянии удержать рубль от снижения в условиях сложившегося локального дефицита валюты.

Цены на нефть эталонных марок поднимаются во вторник, инвесторы ждут итогов очередного заседания ОПЕК+. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК во вторник составила $79,28 за баррель, что на 0,38% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени выросла на 0,28% относительно итогового значения предыдущей сессии, составив $76,29 за баррель.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а затем и министры всех стран ОПЕК+ встретятся во вторник, чтобы обсудить ситуацию на нефтяном рынке и принять решение - менять ли стратегию по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. б/с в феврале, принятую в июле 2021 года. Участники рынка в целом ожидают, что организация не станет вносить изменения в этот план.

В июле прошлого года страны ОПЕК+ договорились постепенно наращивать нефтедобычу на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц до истечения ограничений, взятых на себя с мая 2020 года в объеме 9,7 млн б/с, но каждый месяц встречаться, чтобы корректировать договоренности в случае необходимости. По состоянию на январь 2022 года ограничения составляют около 4 млн б/с. План еще ни разу не менялся, несмотря на просьбы потребителей о большем наращивании добычи и факторы в виде появления новых штаммов COVID-19, которые могли бы привести к снижению спроса.

Накануне министры ОПЕК на внеочередном заседании выбрали нового генерального секретаря организации - с 1 августа 2022 года сроком на три года избран Хайтам Аль-Гайс (Haitham Al-Qais) из Кувейта, сообщила организация.

Американские фондовые индексы уверенно выросли в понедельник, Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили первую сессию 2022 года на рекордных максимумах. По итогам 2021 года S&P 500 прибавил 26,9%, Nasdaq Composite - 21,4%, Dow Jones Industrial Average - 18,7%.

Начавшийся год может оказаться менее успешным для американского фондового рынка, отмечают эксперты. Появление вакцин от COVID-19, снятие карантинных ограничений, а также мягкая политика Федеральной резервной системы (ФРС) и других мировых ЦБ поддерживали финансовые рынки в прошлом году. В текущем году, однако, ФРС планирует ужесточать денежно-кредитную политику, и это будет оказывать давление на рынки, предупреждают экономисты.

Европейские фондовые площадки во вторник днем также демонстрируют уверенный рост в пределах 0,5-1,3%; фьючерс на американский индекс S&P 500 к 15:00 МСК повышается почти на 0,4%, что говорит о сохранении "бычьих" настроений на фондовом рынке США.

В Германии вышли данные о розничных продажах, которые выросли в ноябре на 0,6% относительно предыдущего месяца, тогда как аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения показателя на 0,5%. В октябре розничные продажи снизились на 0,3%. Кроме того, количество безработных в Германии в декабре уменьшилось на 23 тыс. - до 2,405 млн человек, показали данные Федерального агентства по трудоустройству. Безработица опустилась до 5,2% с 5,3% в ноябре. Оба показателя являются минимальными с марта 2020 года. Эксперты в среднем ожидали снижения числа безработных на 15 тыс. и сохранения безработицы на уровне 5,3%.

По оценке президента ИГ "Московские партнеры" Евгения Когана, в начале января фонд-менеджеры формируют новые позиции, вкладывая вновь поступившие денежные средства, поэтому обычно в самом начале января наблюдается рост котировок.

Однако запал инвесторов может продлиться недолго. Во-первых, стремительно взлетела доходность американских 10-летних US Treasuries - до 1,63% годовых. Инвесторы ждут скорого роста процентных ставок. Во-вторых, во Франции обнаружили очередной штамм коронавируса - предположительно, неизвестная вариация COVID-19 найдена у французов, вернувшихся из Камеруна. Ученые из Марселя заявили, что она содержит в себе 46 мутаций. Данных об уровне угрозы или заразности штамма пока нет. Также обращают на себя внимание и последние цифры по заболеваемости ковидом в США - миллион новых случаев за сутки. Даже несмотря на меньший процент госпитализаций с "омикроном" (по сравнению с "дельтой"), при таких темпах все равно будет достаточно много тяжелых случаев, а значит снова возрастут риски ограничений вплоть до локдаунов.

Наконец, остается геополитическая напряженность в преддверии переговоров России с США и НАТО в начале второй декады января. Вполне возможно, что вероятные новые санкции на "Северный поток 2" также внесут дополнительную остроту в текущую ситуацию. В итоге хороший рост начала января может стать шикарной возможностью выйти из позиций в деньги, считает эксперт.

В силу того, что в России первые дни января объявлены выходными днями, ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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