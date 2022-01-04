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04 января 2022 года 16:01
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Moderna с целью $151
"Финам" открыл торговую идею "продавать обыкновенные акции Moderna Inc. с целью $151 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена продажи: $215, потенциальная доходность: 30%, стоп-приказ: $240, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что при появлении нового штамма коронавируса "омикрон", акции компании ускорили свое снижение. По текущим исследованиям считается, что новый штамм вытеснит старые, так как является более заразным, но имеет намного более слабую симптоматику, схожую с обычной простудой. Подобный процесс, на взгляд аналитиков, может вызвать снижение спроса на продукцию Moderna, что уже отражается в котировках. "С технической точки зрения бумага движется в рамках нисходящего тренда. Открывать короткую позицию рекомендуем при достижении акций отметки в $215 с целью $151. При продаже на 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $240 риск на портфель составит 0,58%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,56", - указывают эксперты "Финама". Moderna Inc. - американская биотехнологическая компания, приоритетным направлением которой является разработка препаратов на основе матричной РНК, в том числе вакцин против коронавируса. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-MODERNA-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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