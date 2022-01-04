Котировки акций Газпрома могут вернуться в диапазон 365-370 руб. на горизонте 3-6 месяцев - BCS Express

Конъюнктура газового рынка позволяет надеяться на возвращение котировок акций "Газпрома" в район 365-370 руб. на горизонте 3-6 месяцев, сообщается в комментарии BCS Express.

"Ситуация на газовом рынке продолжает располагать к оптимизму в отношении "Газпрома" на горизонте ближайших 3-6 месяцев. Фьючерсы на газ TTF в Европе торгуются в районе $950 за тысячу кубометров. Цены в клиентских контрактах "Газпрома" ниже, но они коррелируют с котировками на спот-рынке. Конъюнктура рынка делает бумаги компании привлекательными и дает повод надеяться на возвращение в район 365-370 руб. Перспектива дальнейшего роста будет зависеть от того, удастся ли котировкам пробить отметку 370 руб.", - отмечают аналитики инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.