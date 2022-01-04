Вероятен рост индекса S&P500 до 5000п в начале 2022г - ПСБ

Вероятен рост индекса S&P500 до 5000 пунктов в начале 2022г, сообщается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

По оценкам экспертов банка, рынок США в целом можно квалифицировать как перегретый из-за высоких оценок hi-tech. Аналитики склонны ждать снижения мультипликаторов до более исторически оправданных значений.

"Крупнейшие технологические компании США в 2021г показали впечатляющие темпы роста прибыли на акцию. Однако в следующем году ожидается их резкое замедление по ряду компаний (Apple, Google, Facebook), причем до статистически незначимых уровней, указывающих на высокие риски стагнации доходов. Более того, учитывая наш консервативный взгляд на мировую экономику и потребительскую активность, не исключен и негативный сюрприз по прибылям "весовых" hi-tech. В целом мы консервативно смотрим на рынок акций США. В базовом сценарии допускаем инерционный рост индекса S&P500 до уровня 5000 пунктов в начале года, с началом отката индекса в район 4200-4400 пунктов во II полугодии 2022г", - пишут стратеги ПСБ.

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