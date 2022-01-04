Утренний рост рынка акций РФ забуксовал из-за наметившейся коррекции в нефти

Москва. 4 января. Рынок акций РФ после умеренного роста на утренней сессии вслед за фондовыми площадками в США забуксовал в подъеме из-за наметившейся коррекции в нефти (Brent торгуется вблизи $79 за баррель), что вылилось в умеренные продажи подорожавших в начале года сырьевых бумаг; лучше рынка выглядят акции финансовых компаний.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3864,6 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1626,4 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,5%.

Доллар стоит 74,86 рубля (+0,31 рубля).

Подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,5%), "Московской биржи" (+1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), Сбербанка (+0,9% и +0,8% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,2%), акции "Газпрома" (+0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций начал год с роста, спросом пользовались "тяжеловесные" фишки - "Газпром" (MOEX: GAZP), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), Сбербанк (MOEX: SBER). Благоприятный внешний фон, высокий уровень цен на нефть и формирование позитивных ожиданий от предстоящих сразу после праздников переговоров между РФ и США стимулировали покупки.

Во вторник одним из основных событий будет заседание министерского комитета ОПЕК+, в ценах на нефть может локально вырасти волатильность. Ключевыми темами для настроений на глобальных рынках останутся пандемия, геополитика и сигналы центробанков. Индекс Мосбиржи во вторник будет двигаться в пределах 3800-3900 пунктов, полагает эксперт.

Накануне в США индексы акций выросли на 0,6-1,2% (Dow Jones и S&P 500 завершили первую сессию 2022 года на рекордных максимумах), однако во вторник в Азии отмечалась смешанная динамика (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng просел в пределах 0,1%), растут Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,3-1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Оптимизм на японском рынке обеспечен ожиданием экономического восстановления в 2022 году. Опрос японского информационного агентства Kyodo News показал, что 84% японских компаний ожидают роста экономики в новом году, основной движущей силой которого будет восстановление потребления. Опрос проводился среди 106 крупнейших компаний Японии.

Акции остаются привлекательным инструментом для инвесторов, поскольку процентные ставки мировых ЦБ и доходности облигаций по-прежнему находятся на очень низких уровнях, отмечают эксперты.

Тем временем, опасения, связанные с тем, что распространение нового штамма COVID-19 "омикрон" приведет к существенному ограничению экономической активности, сходят на нет. На этом фоне подорожали акции компаний, связанных с туристическим сектором, а также автопроизводителей.

Индекс активности (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в декабре 2021 года поднялся до 50,9 пункта с 49,9 пункта в ноябре. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста индекса до 50 пунктов.

Во вторник в Германии вышли данные о розничных продажах, которые выросли в ноябре на 0,6% относительно предыдущего месяца, тогда как аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения показателя на 0,5%. В октябре розничные продажи снизились на 0,3%.

На нефтяном рынке к началу европейской сессии наметилась коррекция цен после роста на азиатских торгах (Brent локально поднималась к $79,5 за баррель), инвесторы ожидают итогов встречи стран альянса ОПЕК+, которые примут решение относительно квот на добычу сырья. Пока предполагается, что план по нефтедобыче не будет меняться и с февраля 2022 года ОПЕК+ сможет нарастить производство на 400 тыс. б/с.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК во вторник составила $79,03 за баррель (+0,06% и +1,5% накануне), февральская цена WTI - $76,1 за баррель (+0,03% и +1,2% в понедельник).

В понедельник ОПЕК пересмотрела прогноз для нефтяного рынка на первый квартал 2022 года. Согласно новому прогнозу, предложение нефти на мировом рынке в январе-марте превысит спрос на 1,4 млн баррелей в сутки (б/с). Предыдущий прогноз предполагал, что превышение предложения над спросом будет на 25% больше.

Изменение прогноза обусловлено, главным образом, ожиданиями более слабых, чем предполагалось ранее, поставок нефти на рынок странами не-ОПЕК.

Накануне министры ОПЕК на внеочередном заседании выбрали нового генерального секретаря организации - с 1 августа 2022 года сроком на три года избран Хайтам Аль-Гайс (Haitham Al-Qais) из Кувейта, сообщила организация.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+6,3%), OR Group (MOEX: ORUP) (+5,8%), "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+3,5%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+3,4%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+2,8%).

Подешевели бумаги ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (-4,9%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-1,6%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-1,6%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-1,2%), расписки VK (MOEX: VKCO) (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 21,16 млрд рублей (из них 6,3 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,74 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,13 млрд рублей на акции "Норникеля").