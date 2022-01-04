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04 января 2022 года 11:54
Ситуация на рынке газа стабилизируется во II полугодии 2022г - ПСБ
Ситуация на рынке газа, скорее всего, стабилизируется во II полугодии 2022г, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Ситуация на рынке газа стабилизируется, скорее всего, ближе ко второй половине 2022г, по мере замедления темпов роста мировой экономики, спроса на энергоносители и восстановления поставок. Охладить рынок помогут нормализация климатической обстановки и рост предложения СПГ из США в результате реализации крупных проектов по вводу мощностей после "паузы" в 2020-2021гг. До весны 2022г, как минимум, цены на газ останутся волатильными и будут исторически очень высокими: мы ориентируемся на $1000-1300/1 тыс. куб. м в среднем. К концу 2022г полагаем, что цены опустятся до $600-800/1 тыс. куб. м.", - прогнозируют аналитики ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РЫНКИ-ГАЗ-ПРОГНОЗ
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