Рубль имеет все шансы укрепиться до 70 руб./$1 в I полугодии 2022г - BCS Express

Рубль имеет все шансы укрепиться до 70 руб./$1 в I полугодии 2022г в случае смягчения внешнеполитической напряженности, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Российский рубль в понедельник укреплялся в парах с долларом и евро. Высокий спрос на рублевые активы поддержал позитивную динамику российской валюты, хотя устойчивым такой тренд назвать пока нельзя. Неопределенность, связанная с суверенными рисками из-за геополитических противоречий с западом, продолжает сдерживать нерезидентов от покупок. Как показывает история, эти риски зачастую перевешивают, несмотря на высокие процентные ставки и дорогое сырье. Тем не менее, в случае смягчения внешнеполитической напряженности валютная пара USD/RUB имеет все шансы на движение в район 70 руб./$1 в I полугодии 2022г", - пишет аналитик инвесткомпании.

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