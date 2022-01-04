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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Идея дня: инвесторам стоит осторожно относиться к акциям Samsung, Micron и Western Digital - "ВТБ Мои Инвестиции"
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04 января 2022 года 10:39

Идея дня: инвесторам стоит осторожно относиться к акциям Samsung, Micron и Western Digital - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит с осторожностью относиться к акциям Samsung, Micron Technology и Western Digital, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"23 декабря правительство Китая ввело локдаун в городе Сиань, где располагаются заводы по производству памяти Samsung и Micron. Micron заявил о возможном нарушении цепочки поставок. Это привело к укреплению акций компаний-конкурентов, которые не пострадали от локдауна в Сиане. На данный момент число заболеваний в Сиане снизилось до 123 (против пика в 334 новых случая за 27 декабря). Несмотря на это, мы считаем, что следует осторожно относиться к компаниям-производителям памяти: Samsung, Micron, Western Digital. Высокая неопределённость дальнейших регуляторных мер и их влияние на предложение оперативной/флэш-памяти создает дополнительные риски для акций компаний", - пишут эксперты инвестиционной платформы.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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