Идея дня: инвесторам стоит осторожно относиться к акциям Samsung, Micron и Western Digital - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит с осторожностью относиться к акциям Samsung, Micron Technology и Western Digital, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"23 декабря правительство Китая ввело локдаун в городе Сиань, где располагаются заводы по производству памяти Samsung и Micron. Micron заявил о возможном нарушении цепочки поставок. Это привело к укреплению акций компаний-конкурентов, которые не пострадали от локдауна в Сиане. На данный момент число заболеваний в Сиане снизилось до 123 (против пика в 334 новых случая за 27 декабря). Несмотря на это, мы считаем, что следует осторожно относиться к компаниям-производителям памяти: Samsung, Micron, Western Digital. Высокая неопределённость дальнейших регуляторных мер и их влияние на предложение оперативной/флэш-памяти создает дополнительные риски для акций компаний", - пишут эксперты инвестиционной платформы.

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