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04 января 2022 года 09:20

Dow Jones и S&P 500 на рекордных максимумах, Brent - $79,42 за баррель

Dow Jones и S&P 500 завершили первую сессию 2022 года на рекордных максимумах. Фондовые рынки АТР меняются без единой динамики, японский и австралийский индексы уверенно растут. Цены на нефть поднимаются перед заседанием ОПЕК+, Brent подорожала до $79,42 за баррель.

Американские фондовые индексы уверенно выросли в понедельник, Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили первую сессию 2022 года на рекордных максимумах.

По итогам 2021 года S&P 500 прибавил 26,9%, Nasdaq Composite - 21,4%, Dow Jones Industrial Average - 18,7%.

Начавшийся год может оказаться менее успешным для американского фондового рынка, отмечают эксперты. Появление вакцин от COVID-19, снятие карантинных ограничений, а также мягкая политика Федеральной резервной системы (ФРС) и других мировых ЦБ, поддерживали финансовые рынки в прошлом году. В текущем году, однако, ФРС планирует ужесточать денежно-кредитную политику, и это будет оказывать давление на рынки, предупреждают экономисты.

"Этот год, вероятно, будет чуть более турбулентным, - отмечает главный инвестиционный директор FlowBank Эсти Двек. - Ключевые факторы, с которыми мы завершили прошлый год, остаются. Это "омикрон", высокая инфляция и проблемы в цепочках поставок, а также политика ФРС".

"Я не думаю, что подъем фондовых индексов в этом году составит 20% и более, но мы вполне можем увидеть двузначные темпы роста", - говорит Двек.

Стоимость акций Apple Inc. (SPB: AAPL) выросла на 2,5% по итогам торгов в понедельник, до $182,01. В ходе сессии цена бумаг поднималась до отметки $182,88, что давало компании капитализацию выше $3 трлн, однако не смогла удержаться на этом уровне, опустившись к закрытию рынка.

Бумаги Tesla (SPB: TSLA) Inc. подорожали на 13,5% - до $1199,78. Аналитики Deutsche Bank повысили прогнозную цену акций компании до $1200 с $1000. В минувшем году Tesla увеличила поставки электромобилей на 87%, до 936 тыс. единиц. Результат превзошел как консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне 897 тыс., так и собственные ожидания Tesla, планировавшей увеличить поставки на 50%.

Китайские производители электромобилей, акции которых торгуются в Нью-Йорке, - NIO (SPB: NIO) Inc., XPeng (SPB: XPEV) Inc. и Li Auto, показали сильные результаты в декабре, а также по итогам всего 2021 года. Так, XPeng и Li Auto увеличили поставки электромобилей в прошлом месяце до рекордных значений - 16 тыс. и 14,087 тыс. соответственно. По итогам всего 2021 года поставки XPeng взлетели на 263% по сравнению с 2020 годом, Li - на 177%.

NIO увеличил поставки электромобилей в декабре на 49,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 10,489 тыс. единиц. По итогам четвертого квартала поставки выросли на 44,3% - до 25,034 тыс. автомобилей, что является квартальным рекордом. В 2021 году Nio поставила 91,429 тыс. электромобилей - на 109% больше, чем годом ранее.

ADR NIO Inc. выросли в цене на 5,7% по итогам торгов в понедельник, ADR Li Auto - на 0,8%, XPeng - подешевели на 0,1%.

Котировки акций Ford Motor (SPB: F) Co. и General Motors (SPB: GM) Co. выросли соответственно на 4,8% и 4,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник поднялся на 246,76 пункта (0,68%) и составил 36585,06 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 30,38 пункта (0,64%) - до 4796,56 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 187,83 пункта (1,2%) и составил 15832,8 пункта.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики в ходе торгов во вторник.

Биржи Японии, Австралии и материкового Китая начали работу впервые в новом году. Японский Nikkei к 8:10 МСК вырос на 1,8%, австралийский S&P/ASX 200 - также на 1,8%. В то же время шанхайский Shanghai Composite снижается на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2% и гонконгский Hang Seng - на 0,3%.

Распространение COVID-19 по-прежнему оказывает негативное влияние на настрой инвесторов. И хотя уровни заболеваемости в азиатских странах меньше, чем в США и некоторых странах Европы, беспокойство по поводу неизбежной вспышки заболеваемости новым штаммом "омикрон" растет, поскольку появляется все больше случаев.

Подъем американских фондовых индексов Dow Jones Industrial Average и S&P 500 до рекордных максимумов по итогам первой сессии 2022 года, тем не менее, служит для инвесторов положительным фактором.

"В то время как настроение может быть приподнято благодаря оптимизму на Уолл-стрит, участники рынка (в Азии - прим. ИФ) в целом более осторожны к риску", - отметил рыночный аналитик IG Йеп Джун Ронг.

Среди компонентов Nikkei в лидеры роста выходят акции основных японских автопроизводителей Toyota Motor Corp. (+6,1%), Nissan Motor Co. Ltd. (+6,3%) и Mazda Motor Corp. (+5,7%). Значительно растут в цене также бумаги инвесткомпании SoftBank Group Corp. (+1,3%) и производителя электроники Sony Group Corp. (+3,6%).

Оптимизм на японском рынке также обеспечен ожиданием экономического восстановления в 2022 году. Опрос японского информационного агентства Kyodo News показал, что 84% японских компаний ожидают роста экономики в новом году, основной движущей силой которого будет восстановление потребления. Опрос проводился среди 106 крупнейших компаний Японии.

В австралийском S&P/ASX 200 в лидерах подъема находятся преимущественно акции добывающих компаний: Pilbara Minerals Ltd. (+10%), Lynas Rare Earths Ltd. (+9%), Allkem Ltd. (+7,4%) и Whitehaven Coal Ltd. (+5,8%).

В гонконгском Hang Seng среди лидеров падения акции интернет компании JD.com Inc. (-2,1%) и производителя электроники Techtronic Industries Co. Ltd. (-2,8%). Среди компонентов южнокорейского Kospi больше всего дешевеют бумаги автопроизводителя SsangYong Motor Co. Ltd. (-19,2%) и производителя косметики Tonymoly Co. Ltd. (-9,5%).

Цены на нефть растут во вторник перед очередным заседанием ОПЕК+.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК во вторник составляет $79,42 за баррель, что на $0,44 (0,56%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,2 (1,5%) - до $78,98 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $76,42 за баррель, что на $0,34 (0,45%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в понедельник стоимость этих контрактов выросла на $0,87 (1,2%) и составила $76,08 за баррель.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а затем и министры всех стран ОПЕК+ встретятся во вторник, чтобы обсудить ситуацию на нефтяном рынке и принять решение - менять ли план по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. б/с в феврале, принятый в июле 2021 года.

Источники агентства Bloomberg в ОПЕК+ сообщают, что организация намерена в очередной раз сохранить принятый ранее план.

В понедельник ОПЕК пересмотрела прогноз для нефтяного рынка на первый квартал 2022 года. Согласно новому прогнозу, предложение нефти на мировом рынке в январе-марте превысит спрос на 1,4 млн баррелей в сутки (б/с). Предыдущий прогноз предполагал, что превышение предложения над спросом будет на 25% больше.

Изменение прогноза обусловлено, главным образом, ожиданиями более слабых, чем предполагалось ранее, поставок нефти на рынок странами не-ОПЕК.

Накануне министры ОПЕК на внеочередном заседании выбрали нового генерального секретаря организации - с 1 августа 2022 года сроком на три года избран Хайтам Аль-Гайс (Haitham Al-Qais) из Кувейта, сообщила организация.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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