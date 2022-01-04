Цена нефти вряд ли выйдет из диапазона $78-80/барр. на текущей неделе - BCS Express

Цена нефти вряд ли выйдет из диапазона $78-80 за баррель Brent на текущей неделе, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Котировки нефти в понедельник выросли на 1,5%. Участники рынка с оптимизмом смотрят в 2022г, несмотря на то, что актуальные прогнозы предполагают сохранение профицита на протяжении всех 12 месяцев. По данным CFTC, спекулянты наращивают длинные позиции по ключевым фьючерсам и опционам на нефть. Судя по всему, участники ставят на то, что омикрон не помешает дальнейшему восстановлению спроса, а ОПЕК+ будет и дальше отставать от плана по увеличению добычи на 400 тыс. б/с, как это было в IV квартале 2021г. На этой неделе торговый диапазон $78-80 за баррель Brent выглядит справедливым. В отсутствие новых существенных новостей отклонение от него выглядит маловероятным", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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