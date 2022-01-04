Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 4 января. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы уверенно выросли в понедельник, Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили первую сессию 2022 года на рекордных максимумах. По итогам 2021 года S&P 500 прибавил 26,9%, Nasdaq Composite - 21,4%, Dow Jones Industrial Average - 18,7%.

Начавшийся год может оказаться менее успешным для американского фондового рынка, отмечают эксперты. Появление вакцин от COVID-19, снятие карантинных ограничений, а также мягкая политика Федеральной резервной системы (ФРС) и других мировых ЦБ поддерживали финансовые рынки в прошлом году. В текущем году, однако, ФРС планирует ужесточать денежно-кредитную политику, и это будет оказывать давление на рынки, предупреждают экономисты.

Мировые цены на нефть после заметного роста накануне во вторник утром демонстрируют лишь небольшое повышение, что может говорить о локальном исчерпании "бычьих" настроений. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 6:30 мск составила $79,11 за баррель, что всего на 0,16% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $76,18 за баррель, что на 0,13% выше уровня на закрытие рынка 3 января.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник утром демонстрируют смешанную динамику: японский Nikkei 225 растет на 1,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,7%, в то время как китайский CSI 300 снижается на 1,14%, гонконгский Hang Seng - на 0,47%, южнокорейский Kospi - на 0,27%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет всего 0,07% к уровню закрытия предыдущего дня.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а затем и министры всех стран ОПЕК+ встретятся во вторник, чтобы обсудить ситуацию на нефтяном рынке и принять решение - менять ли план по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. б/с в феврале, принятый в июле 2021 года.

В июле прошлого года страны ОПЕК+ договорились постепенно наращивать нефтедобычу - на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц до истечения ограничений, взятых на себя с мая 2020 года в объеме 9,7 млн б/с, но каждый месяц встречаться, чтобы корректировать договоренности в случае необходимости. По состоянию на январь 2022 года ограничения составляют около 4 млн б/с. План еще ни разу не менялся, несмотря на просьбы потребителей о большем наращивании добычи и факторы в виде появления новых штаммов COVID-19, которые могли бы привести к снижению спроса.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник заметно снизилась по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 713,579 млн рублей, из которых на основные торги пришлось 695,422 млн рублей (основной причиной низкой активности торгов являются официальные выходные дни в России вплоть до 9 января). При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 января вырос на 0,1% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,6 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за четыре дня (31 декабря - 3 января) 0,18%, поднявшись до 738,81 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1P-19" (+1,1%), "Транснефть-001Р-13" (+0,92%) и "ВЭБ.РФ-001Р-21" (+0,68%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-2%), "РЖД-001P-20R" (-1,7%) и "ГТЛК-002Р-01" (-1,58%).