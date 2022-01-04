Рубль утром слегка укрепляется к доллару и евро на фоне растущей нефти

Москва. 4 января. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" во вторник утром; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне растущей нефти, которая демонстрирует позитивную динамику в ожидании решений очередного заседания стран ОПЕК+.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,45-74,55 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,4625 руб./$1 (-8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 84,175 руб./EUR1 (-8,5 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 8,23 коп. к уровню закрытия 3 января, до 78,83 рубля.

Доллар при этом оказался на 16,99 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 10,55 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное укрепление рубля к доллару и евро на старте торгов 4 января обусловлено, прежде всего, позитивной динамикой мировых нефтяных цен в ожидании январского заседания картеля ОПЕК+. Кроме того, поддержку нацвалюте оказывает и в целом позитивное начало года на глобальных рынках капитала. Хотя во вторник ситуация на мировых рынках уже не полностью под контролем игроков на повышение; некоторые инвесторы стали фиксировать прибыль после бурного роста 3 января.

Американские фондовые индексы уверенно выросли в понедельник, Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили первую сессию 2022 года на рекордных максимумах. По итогам 2021 года S&P 500 прибавил 26,9%, Nasdaq Composite - 21,4%, Dow Jones Industrial Average - 18,7%.

Начавшийся год может оказаться менее успешным для американского фондового рынка, отмечают эксперты. Появление вакцин от COVID-19, снятие карантинных ограничений, а также мягкая политика Федеральной резервной системы (ФРС) и других мировых ЦБ поддерживали финансовые рынки в прошлом году. В текущем году, однако, ФРС планирует ужесточать денежно-кредитную политику, и это будет оказывать давление на рынки, предупреждают экономисты.

Мировые цены на нефть после заметного роста накануне во вторник утром демонстрируют уже более сдержанную динамику, что может говорить о локальном исчерпании "бычьих" настроений. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $79,21 за баррель, что на 0,29% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $76,25 за баррель, что на 0,22% выше уровня на закрытие рынка 3 января.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а затем и министры всех стран ОПЕК+ встретятся во вторник, чтобы обсудить ситуацию на нефтяном рынке и принять решение - менять ли план по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. б/с в феврале, принятый в июле 2021 года.

В июле прошлого года страны ОПЕК+ договорились постепенно наращивать нефтедобычу - на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц до истечения ограничений, взятых на себя с мая 2020 года в объеме 9,7 млн б/с, но каждый месяц встречаться, чтобы корректировать договоренности в случае необходимости. По состоянию на январь 2022 года ограничения составляют около 4 млн б/с. План еще ни разу не менялся, несмотря на просьбы потребителей о большем наращивании добычи и факторы в виде появления новых штаммов COVID-19, которые могли бы привести к снижению спроса.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник утром демонстрируют смешанную динамику: японский Nikkei 225 растет на 1,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,65%, в то время как китайский CSI 300 снижается на 0,83%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,3%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет всего 0,08% к уровню закрытия предыдущего дня.