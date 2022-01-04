Оптимизм на рынке акций РФ может во вторник сохраниться - BCS Express

Оптимизм на рынке акций РФ может во вторник сохраниться, но покупки могут быть уже не такими активными, говорится в комментарии BCS Express.

"Подавляющее большинство российских акций закрыли торги 3 января в плюсе. Во вторник оптимизм может сохраняться, но покупки могут быть уже не такими активными. Вчерашние лидеры, в основной массе, могут перейти к нейтральной динамике. Инвесторы могут фокусироваться на бумагах, которые в понедельник отставали от рынка, но имеют шансы на рост. В число таких бумаг могут попасть "РусАл", "АЛРОСА", "Распадская", РусАгро", "Сургутнефтегаз" (ап), "ЛСР", "Акрон" и "Лента". Индекс Мосбиржи по итогам вчерашней сессии уверенно преодолел зеркальный уровень 3800п и закрепился на более высоких уровнях. Следующая цель расположена в районе 3900-3920пп", - отмечает аналитик Игорь Галактионов.

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