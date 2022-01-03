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03 января 2022 года 20:10

Рынок акций начал год с роста выше 3850п по индексу МосБиржи

Москва. 3 января. Рынок акций РФ на первых в году торгах вырос на фоне внешних позитивных сигналов и благодаря сокращению геополитической напряженности, индекс МосБиржи превысил 3850 пунктов во главе с бумагами финансовых компаний.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос до 3852,5 пункта (+1,7%), индекс РТС - до 1622,75 пункта (+1,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,1%.

Доллар стоит 74,68 руб./$1 (+0,01 рубля).

Подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+4,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+3,7%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (+3,2% и +3,2% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2%), "Московской биржи" (+1,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%).

Подешевели акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%).

Американский президент Джо Байден в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным 30 декабря заверил, что США не собираются размещать на Украине ударные наступательные вооружения, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения. Наш президент заметил, что это один из ключевых моментов, которые как раз включены в наши документы, которые мы передали американцам и по которым хотим дальше вести субстантивные переговоры", - сказал Ушаков журналистам после телефонного разговора президентов.

Кроме того, Байден в ходе телефонной беседы с Путиным высказался в поддержку диалога по стратегической стабильности, а также работы Совета Россия-НАТО и контактов по линии ОБСЕ, сообщил Белый дом.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что руководство концерна ожидает максимальную за историю корпорации прибыль и дивиденды за 2021 год. "По итогам 2021 года мы ожидаем максимальный за всю историю "Газпрома" финансовый результат. А это значит, что дивиденды также будут абсолютно рекордными - причем как для "Газпрома", так и среди всех российских публичных компаний", - приводит его заявление компания.

В понедельник растет фондовая Европа (индексы DAX и CAC40 прибавляют более 1%, Великобритания не работает) и растут американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,5%).

2022 год начался в условиях продолжающейся неопределенности из-за распространения нового штамма COVID-19 "омикрон". Вспышка заболеваемости коронавирусом привела к отмене тысяч авиарейсов в новогодние праздники, а также к временному закрытию предприятий и школ в США, отмечает CNBC.

Нефтяной рынок в понедельник вырос, несмотря на опасения по поводу падения спроса из-за распространения новой волны COVID-19.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $78,72 за баррель (+1,2% и -2,2% в пятницу), февральский фьючерс на WTI вырос до $75,86 за баррель (+0,9% и -2,3% в пятницу).

Спрос на нефть в течение всего прошедшего года оставался относительно сильным, несмотря на вспышки коронавирусной инфекции по всему миру, сопровождавшиеся введением локдаунов и ограничений на передвижение. Аналитики считают, что спрос был поддержан во многом благодаря государственным стимулам.

Со стороны предложения государства ОПЕК+ игнорировали призывы от основных стран-потребителей увеличить нефтедобычу на столько, сколько необходимо для полного обеспечения высокого спроса, и с лета 2021 года придерживались плана по постепенному увеличению на 400 тыс. б/с каждый месяц.

В ответ на это основные потребители нефти, среди которых США, Китай, Япония и Индия, а также другие страны, приняли скоординированные действия по высвобождению из стратегических резервов около 50-60 млн баррелей нефти, большая часть которых будет реализована в первом квартале 2022 года. Эксперты, тем не менее, полагают, что этот шаг будет иметь ограниченное влияние на рынок, пишет Trading Economics.

Участники глобального нефтяного рынка ждут запланированного на 4 января заседания министров ОПЕК+, на котором они примут очередное решение, продолжать ли придерживаться плана по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. б/с в феврале.

Нефть Brent по итогам 2021 года подорожала на 53%, WTI - на 57%. Стоимость обоих сортов увеличилась максимальными годовыми темпами с 2009 года, что было поддержано глобальным экономическим восстановлением и ограничениями со стороны предложения.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи в понедельник составил 60,29 млрд рублей (из них 13,61 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 12,39 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,21 млрд рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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