Рубль на дневных торгах первой торговой сессии года перешел к росту к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Москва. 3 января. Доллар и евро развернулись вниз и дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль растет к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти и ожиданиям переговоров по гарантиям безопасности, которые должны состояться между Россией и западными странами после новогодних праздников.

Курс доллара США составил 74,2 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 48 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,27 руб./EUR1, подешевев на 25,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 37,9 копейки - до 78,73 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК), состоявшейся 30 декабря, в последний рабочий день 2021 года, ЦБ поднял официальный курс доллара на праздничные выходные на 64,12 копейки, до 74,2926 руб./$1, и увеличил курс евро на 86,55 копейки, до 84,0695 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх к доллару и евро на дневных торгах после падения в первые часы торговой сессии. Поддержку рублю оказывают рост цен на нефть и ожидания переговоров по гарантиям безопасности. Как условились президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден во время телефонного разговора 30 декабря, переговоры состоятся в январе и будут проходить по трем линиям: двусторонние Россия и США - в Женеве, Россия и НАТО - в Брюсселе, по линии ОБСЕ - в Вене.

Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Он уточнил, что 9-10 января консультации пройдут в Женеве, 12 января состоится Совет Россия-НАТО в Брюсселе, а 13 января начнутся дискуссии по линии ОБСЕ в Вене.

Байден в разговоре с Путиным заверил, что США не собираются размещать на Украине ударные наступательные вооружения, также подчеркнул Ушаков.

"Президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения. Наш президент заметил, что это один из ключевых моментов, которые как раз включены в наши документы, которые мы передали американцам и по которым хотим дальше вести субстантивные переговоры", - сказал Ушаков журналистам после телефонного разговора президентов.

Кроме того, Байден в ходе телефонной беседы с Путиным высказался в поддержку диалога по стратегической стабильности, а также работы Совета Россия-НАТО и контактов по линии ОБСЕ.

Цены на нефть ускорили рост днем в ходе первых торгов нового года, несмотря на сохраняющееся беспокойство рынка по поводу падения спроса из-за распространения нового штамма COVID-19 "омикрон".

Нефть Brent по итогам 2021 года подорожала на 53%, WTI - на 57%. Стоимость обоих сортов увеличилась максимальными годовыми темпами с 2009 года, что было поддержано глобальным экономическим восстановлением и ограничениями со стороны предложения.

Спрос на нефть в течение всего года оставался относительно сильным, несмотря на вспышки коронавирусной инфекции по всему миру, сопровождающиеся введением локдаунов и ограничений на передвижение. Аналитики считают, что спрос был поддержан во многом благодаря государственным стимулам.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в понедельник выросла на 0,95% - до $78,52 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,82% - до $75,83 за баррель.

Участники глобального нефтяного рынка ждут запланированного на 4 января заседания министров ОПЕК+, на котором они примут очередное решение, продолжать ли придерживаться плана по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки в феврале.