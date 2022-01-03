Рынок акций РФ начал год с бодрого роста, индекс МосБиржи превысил 3860п во главе с бумагами финкомпаний

Москва. 3 января. Рынок акций РФ на первых в году торгах уверенно растет благодаря сокращению геополитической напряженности и на фоне дорожающей нефти; индекс МосБиржи превысил 3860 пунктов (максимум почти за месяц) во главе с бумагами финансовых компаний.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3864,32 пункта (+2%), индекс РТС вырос до 1632,93 пункта (+2,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) повысились в пределах 3,7%.

Доллар стоит 74,55 руб./$1 (-0,13 руб.).

Подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+3,7%), акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+3,2% и +3,3% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,3%), "Московской биржи" (+2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,1%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Американский президент Джо Байден в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным 30 декабря заверил, что США не собираются размещать на Украине ударные наступательные вооружения, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения. Наш президент заметил, что это один из ключевых моментов, которые как раз включены в наши документы, которые мы передали американцам и по которым хотим дальше вести субстантивные переговоры", - сказал Ушаков журналистам после телефонного разговора президентов.

Кроме того, Байден в ходе телефонной беседы с Путиным высказался в поддержку диалога по стратегической стабильности, а также работы Совета Россия-НАТО и контактов по линии ОБСЕ, сообщил Белый дом.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что руководство концерна ожидает максимальную за историю корпорации прибыль и дивиденды за 2021 год. "По итогам 2021 года мы ожидаем максимальный за всю историю "Газпрома" финансовый результат. А это значит, что дивиденды также будут абсолютно рекордными - причем как для "Газпрома", так и среди всех российских публичных компаний", - приводит его заявление компания.

Неделей ранее зампред правления концерна Фамил Садыгов озвучил официальную оценку выплат по завершившегося года: "Итоговый результат за 2021 год будет зависеть от результатов четвертого квартала, который, как мы ожидаем, внесет наибольший вклад в финальный размер дивидендной базы. Мы полагаем, что с учетом благоприятной конъюнктуры нефтегазовых рынков итоговая величина по году превысит 45 рублей на акцию. При этом общий объем дивидендных выплат превысит 1 трлн рублей, что станет рекордом не только для "Газпрома", но и для всего российского фондового рынка".

В Азии в понедельник снизился Гонконг (Hang Seng потерял 0,5%), однако растут Европа (индексы DAX и CAC40 прибавляют 0,4-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,4%).

Нефтяной рынок в понедельник также растет, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу падения спроса из-за распространения новой волны COVID-19.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК в понедельник выросла до $78,76 за баррель (+1,3% и -2,2% в пятницу), февральский фьючерс на WTI стоит $76,16 за баррель (+1,3% и -2,3% в пятницу).

Спрос на нефть в течение всего прошедшего года оставался относительно сильным, несмотря на вспышки коронавирусной инфекции по всему миру, сопровождающиеся введением локдаунов и ограничений на передвижение. Аналитики считают, что спрос был поддержан во многом благодаря государственным стимулам.

Со стороны предложения государства ОПЕК+ игнорировали призывы от основных стран-потребителей увеличить нефтедобычу на столько, насколько необходимо для полного обеспечения высокого спроса, и с лета 2021 года придерживались плана по постепенному увеличению на 400 тыс. б/с каждый месяц.

В ответ на это основные потребители нефти, среди которых США, Китай, Япония и Индия, а также другие страны, приняли скоординированные действия по высвобождению из стратегических резервов около 50-60 млн баррелей нефти, большая часть которых будет реализована в первом квартале 2022 года. Эксперты, тем не менее, полагают, что этот шаг будет иметь ограниченное влияние на рынок, пишет Trading Economics.

Участники глобального нефтяного рынка ждут запланированного на 4 января заседания министров ОПЕК+, на котором они примут очередное решение продолжать ли придерживаться плана по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. б/с в феврале.

Нефть Brent по итогам 2021 года подорожала на 53%, WTI - на 57%. Стоимость обоих сортов увеличилась максимальными годовыми темпами с 2009 года, что было поддержано глобальным экономическим восстановлением и ограничениями со стороны предложения.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+12,1% и +6,3% "префы"), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+8,1%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+5,7%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+5,2%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+4,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,8%).

Подешевели расписки Cian (MOEX: CIAN) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 21,84 млрд рублей (из них 5,34 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,15 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,7 млрд рублей на акции "Норникеля").