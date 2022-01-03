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Главная / Мнения аналитиков / S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4711-4821п - "Фридом Финанс"
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03 января 2022 года 14:45
S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4711-4821п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4711-4821 пункт, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Восходящее движение индекса S&P 500 приостановилось после очередного обновления исторического максимума. Индикатор RSI отражает замедление "бычьего" тренда, однако MACD пока еще указывает на сохранение активности покупателей. Ближайшее сопротивление находится у отметки 4850 пунктов, уровень поддержки находится в районе 4600 пунктов", - отмечают аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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