S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4711-4821п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4711-4821 пункт, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Восходящее движение индекса S&P 500 приостановилось после очередного обновления исторического максимума. Индикатор RSI отражает замедление "бычьего" тренда, однако MACD пока еще указывает на сохранение активности покупателей. Ближайшее сопротивление находится у отметки 4850 пунктов, уровень поддержки находится в районе 4600 пунктов", - отмечают аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.