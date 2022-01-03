"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Applied Materials с целью $183,1 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: $150, потенциальная доходность: 22%, стоп-приказ: $142,4, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Applied Materials тратит значительные средства на исследования и разработки, что позволяет ей удерживать технологическое лидерство в отрасли. Мы также рассчитываем, что компания останется дружественной своим акционерам и продолжит направлять значительные средства на выкуп акций и дивиденды. По оценочным коэффициентам EV / S, EV/EBITDA и P/E на 2022 год акции Applied Materials выглядят в среднем почти на 18% дешевле аналогов. Мы считаем такой дисконт неоправданным, учитывая лидирующее положение компании в отрасли, высокие показатели рентабельности и неплохие перспективы роста, и ожидаем, что он будет сокращаться", - пишут аналитики.

"С технической точки зрения бумага движется в рамках растущего тренда. Открывать позицию рекомендуем при достижении котировок отметки в $150 с целью $183,1. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $142,4 риск на портфель составит 0,51%", - указывают эксперты инвесткомпании.

Applied Materials - один из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев. Среди клиентов компании многие технологические гиганты, включая Intel Corp. и Samsung, а также контрактные производители чипов - Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Global Foundries.

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