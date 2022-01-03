Ключевые события понедельника в РФ и мире - BCS Express

Аналитики BCS Express обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет следующее:

- "Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов" (ММЦБ): последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2021 года.

- На Московской бирже начнутся торги 80 новыми иностранными акциями. В результате число акций и депозитарных расписок иностранных компаний, с которыми инвесторы могут совершать сделки на Московской бирже, достигнет 600.

- Публикация Индекса деловой активности в производственном секторе еврозоны за декабрь (12:00 МСК).

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