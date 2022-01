Нефть умеренно дорожает

Индексы США снизились в пятницу. Южнокорейский фондовый индекс открыл первые торги 2022 года ростом, гонконгский - снижением. Цены на нефть умеренно поднимаются в первый рабочий день нового года.

Американские фондовые индексы снизились в пятницу на фоне небольшой активности торгов в преддверии празднования Нового года, сообщает MarketWatch.

Однако по итогам декабря, четвертого квартала и всего 2021 года три индикатора продемонстрировали подъем.

В последний месяц прошлого года Dow Jones Industrial Average прибавил 5,4%, Standard & Poor's 500 - 4,4% и Nasdaq Composite - 0,7%. За прошедший квартал они увеличились соответственно на 7,4%, 10,7% и 8,3%.

Лидером минувшего года стал S&P 500, взлетевший на 26,9%. Nasdaq вырос на 21,4% и Dow Jones - на 18,7%. При этом S&P 500 всего в шестой раз обогнал по темпам повышения два других индекса, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Производитель чипов Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. объявил о том, что не успеет закрыть сделку по покупке конкурента Xilinx Inc. (SPB: XLNX) до конца 2021 года, но намерен сделать это в самом начале 2022 года. Котировки акций обеих компаний снизились в последний рабочий день на 0,9%.

Dow Jones Industrial Average в пятницу опустился на 59,78 пункта (0,16%) - до 36338,3 пункта.

Наиболее существенное снижение цен акций среди компаний, входящих в расчет индекса, показали Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,9%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. - на 0,8%, Johnson & Johnson (SPB: JNJ), Boeing Co. (SPB: BA), Walt Disney Co. (SPB: DIS) и Amgen (SPB: AMGN) Inc. - все на 0,7%. Между тем лидерами роста стоимости выступили бумаги ритейлеров Home Depot Inc. (SPB: HD) - на 1,2% и Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 1,1%.

Значение Standard & Poor's 500 за день уменьшилось на 12,55 пункта (0,26%) - до 4766,18 пункта. При этом самое сильное падение котировок показали акции Discovery Inc. (SPB: DISCA) класса "А" - на 3,7% и класса "С" - на 3,3%, ViacomCBS Inc. (SPB: VIAC) - на 3%, а также Twitter (SPB: TWTR) Inc. - на 2,8% и Meta Platforms (SPB: FB) Inc. - на 2,3%.

Индекс Nasdaq Composite снизился по итогам сессии на 96,59 пункта (0,61%), составив на закрытие 15644,97 пункта.2

Южнокорейский индекс Kospi открыл первые торги нового года ростом и к 8:30 МСК увеличился на 0,5%, в то время как гонконгский Hang Seng начал год снижением на 0,6%.

Биржи Австралии, Японии и материкового Китая закрыты в понедельник в связи с Новым годом.

Основные азиатские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику по итогам 2021 года: Hang Seng, находившийся под давлением проблем в секторе недвижимости Китая и ужесточением регуляторной политики КНР, снизился на 15%, шанхайский Shanghai Composite, так же, как и японский Nikkei, прибавил порядка 5%. Южнокорейский Kospi вырос только на 4%. Между тем австралийский S&P/ASX 200 продемонстрировал наиболее существенный рост - на 13%.

На гонконгской бирже в лидеры снижения выходят акции интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd. (-3,6%) и производителя спортивных товаров Anta Sports Products Ltd. (-2,5%). В то же время дорожают бумаги производителя электроники Techtronic Industries (+2%), интернет-компании Netease Inc. (+1,3%) и биофармацевтической Sino Biopharmaceutical Ltd. (+2,6%).

Стоимость китайских нефтегазовых China Petroleum & Chemical Corp. и CNOOC Ltd. растет на 2% и 1% соответственно на фоне увеличения цен на нефть.

На бирже в Сеуле акции производителя электроники и микросхем Samsung Electronics Co. увеличиваются в цене на 0,4%. Бумаги автопроизводителей Kia Corp. и Hyundai Motor Co. Ltd. дорожают на 0,2%. Цена акций производителя бытовой техники и аккумуляторов для электромобилей LG Corp. снижается на 0,1%.

Объем южнокорейского экспорта в декабре увеличился по итогам 14 месяца подряд - на 18,3%, до $60,74 млрд, после роста на 32% в ноябре, показали предварительные данные министерства торговли Южной Кореи.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали, что экспорт страны в прошлом месяце вырастет на 19,8%.

Всего за год экспорт страны увеличился на 25,8% - рекордными темпами с 2010 года, до $644,54 млрд, благодаря высокому спросу на полупроводниковую продукцию, нефтехимию, машинное оборудование и другие товары, отмечается в докладе ведомства.

Объем импорта в декабре увеличился на 37,4%, до $61,32 млрд, после роста на 43,6% в ноябре. Эксперты WSJ ожидали, что показатель вырастет на 35%.

По итогам 2021 года южнокорейский импорт увеличился на 31,5%, до $615,05 млрд.

Таким образом Южная Корея в 2021 году зафиксировал профицит во внешней торговле на уровне $29,49 млрд.

Цены на нефть умеренно поднимаются в первый рабочий день нового года, несмотря на сохраняющееся беспокойство рынка по поводу падения спроса из-за распространения новой волны COVID-19.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в понедельник составляет $78,32 за баррель, что на $0,54 (0,69%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 31 декабря эти контракты подорожали на $0,16 (0,21%) - до $77,78 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $75,77 за баррель, что на $0,56 (0,74%) больше уровня предыдущих торгов. В минувшую пятницу, 31 декабря, фьючерсы выросли в цене на $0,24 (0,32%) - до $75,21 за баррель.

Нефть Brent по итогам 2021 года подорожала на 53%, WTI - на 57%. Стоимость обоих сортов увеличилась максимальными годовыми темпами с 2009 года, что было поддержано глобальным экономическим восстановлением и ограничениями со стороны предложения.

Спрос на нефть в течение всего года оставался относительно сильным, несмотря на вспышки коронавирусной инфекции по всему миру, сопровождающиеся введением локдаунов и ограничений на передвижение. Аналитики считают, что спрос был поддержан во многом благодаря государственным стимулам.

Со стороны предложения государства ОПЕК+ игнорировали призывы от основных стран-потребителей увеличить нефтедобычу на столько, насколько необходимо для полного обеспечения высокого спроса, и с лета 2021 года придерживались плана по постепенному увеличению на 400 тыс. б/с каждый месяц.

В ответ на это основные потребители нефти, среди которых США, Китай, Япония и Индия, а также другие страны, приняли скоординированные действия по высвобождению из стратегических резервов около 50-60 млн баррелей нефти, большая часть которых будет реализована в первом квартале 2022 года. Эксперты, тем не менее, полагают, что этот шаг будет иметь ограниченное влияние на рынок, пишет Trading Economics.

Участники глобального нефтяного рынка ждут запланированного на 4 января заседания министров ОПЕК+, на котором они примут очередное решение продолжать ли придерживаться плана по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. б/с в феврале.