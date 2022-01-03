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03 января 2022 года 09:04
Вероятны нейтральные торги большинства бумаг на рынке акций РФ на текущей неделе - BCS Express
Вероятна нейтральная динамика котировок большинства акций на российском фондовом рынке на текущей неделе, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. "Обороты торгов на российском рынке акций на предстоящей неделе традиционно будут пониженными. Особенно это может быть характерно для сессии понедельника, поскольку на многих зарубежных площадках выходной. В базовом сценарии большинство акций могут демонстрировать нейтральную динамику. Однако те активы, по которым будут появляться более-менее значимые новости, в условиях тонкого рынка могут демонстрировать всплески волатильности", - пишет аналитик инвесткомпании в комментарии. Также Галактионов отмечает, что в более широкой перспективе надежды на рост фондового рынка небеспочвенны. "Впереди сезон отчетов по итогам 2021 года, и российские компании могут представить сильные финансовые показатели. Особенно могут отличиться представители нефтегазового и горнорудного секторов, которые в 2021 году смогли получить выгоду от высоких цен на commodities. Сильные результаты ожидаемы, но не исключены приятные сюрпризы. К тому же геополитическая напряженность в ноябре-декабре смазала позитивный эффект, так что не все драйверы могут быть в полной мере учтены в котировках", - указывает он. Потенциальное сужение геополитического дисконта может также поддерживать оптимизм на российских площадках, полагает эксперт BCS Express. "Ближайшим сопротивлением по индексу Мосбиржи сверху выступает уровень 3800 пунктов. Его пробой и фиксация выше могут открыть инструменту дорогу к дальнейшему восстановлению в район 3900-3920 пунктов", - отмечает аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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