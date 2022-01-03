Рубль в понедельник утром дешевеет к доллару и евро в ожидании новостей на внешнеполитическую тему

Москва. 3 января. Доллар и евро укрепляются в понедельник на старте первых торгов года на "Московской бирже", рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новостей на внешнеполитическую тему.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,66-74,84 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,79 руб./$1 (+11 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 84,8875 руб./EUR1 (+36,75 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 22,59 коп. к уровню закрытия 30 декабря, до 79,33 рубля.

Доллар при этом оказался на 49,74 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 81,8 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте первых торгов нового года в ожидании развития на внешнеполитическую тему.

Как условились президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден во время телефонного разговора 30 декабря, январские переговоры по гарантиям безопасности будут проходить по трем линиям: двусторонние Россия и США - в Женеве, Россия и НАТО - в Брюсселе, по линии ОБСЕ - в Вене. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Он уточнил, что 9-10 января консультации пройдут в Женеве, 12 января состоится Совет Россия-НАТО в Брюсселе, а 13 января начнутся дискуссии по линии ОБСЕ в Вене.

Байден в разговоре с Путиным заверил, что США не собираются размещать на Украине ударные наступательные вооружения, также подчеркнул Ушаков.

"Президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения. Наш президент заметил, что это один из ключевых моментов, которые как раз включены в наши документы, которые мы передали американцам и по которым хотим дальше вести субстантивные переговоры", - сказал Ушаков журналистам после телефонного разговора президентов.

Кроме того, Байден в ходе телефонной беседы с Путиным высказался в поддержку диалога по стратегической стабильности, а также работы Совета Россия-НАТО и контактов по линии ОБСЕ, сообщил Белый дом.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:00 МСК составила $78,38 за баррель, что на 0,77% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $75,82 за баррель, что на 0,81% выше цены на закрытие рынка 31 декабря.

Биржи Великобритании, материкового Китая, Японии и Австралии закрыты в понедельник по случаю Нового года. В Азии снижается Гонконг (Hang Seng теряет 0,6%), но растут американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,4%).

Американские фондовые индексы снизились в пятницу на фоне низкой активности торгов в преддверии празднования Нового года, однако по итогам декабря, четвертого квартала и всего 2021 года три индикатора продемонстрировали подъем.

Dow Jones Industrial Average в пятницу опустился на 0,16% - до 36338,3 пункта. Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,26% - до 4766,18 пункта. Индекс Nasdaq Composite упал на 0,61%, составив на закрытие 15644,97 пункта.

В последний месяц прошлого года Dow Jones Industrial Average прибавил 5,4%, Standard & Poor's 500 - 4,4% и Nasdaq Composite - 0,7%. За прошедший квартал они увеличились соответственно на 7,4%, 10,7% и 8,3%.