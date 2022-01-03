Цены рублевых корпбондов в понедельник не покажут выраженной динамики

Москва. 3 января. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала; стабильной ситуации на рынке также будет способствовать отсутствие новых сообщений на геополитическую тематику, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американский президент Джо Байден в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным 30 декабря заверил, что США не собираются размещать на Украине ударные наступательные вооружения, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения. Наш президент заметил, что это один из ключевых моментов, которые как раз включены в наши документы, которые мы передали американцам и по которым хотим дальше вести субстантивные переговоры", - сказал Ушаков журналистам после телефонного разговора президентов.

Кроме того, президент США в ходе телефонной беседы с президентом РФ высказался в поддержку диалога по стратегической стабильности, а также работы Совета Россия-НАТО и контактов по линии ОБСЕ, сообщил Белый дом.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг, 30 декабря (последний торговый день 2021 года), снизилась в 1,6 раза по отношению к предыдущему дню и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,05 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,717 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 декабря вырос на 0,13% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,49 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,15%, поднявшись до 737,46 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+1,94%), "РЖД-001P-20R" (+1,5%) и "Сбербанк-001Р-SBER32" (+0,62%), а в лидерах снижения - облигации "ФСК ЕЭС БО-03" (-0,75%), "ЕвроХим-001P-04" (-0,6%) и "РУСАЛ Братск-001Р-03" (-0,34%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Регион Групп Лизинг" завершило размещение 6-летних облигаций серии 001P-02 объемом 1 млрд рублей. Размер ставки каждого купонного периода с 1-го по 12-й будет равен ключевой ставке Банка России, действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,7%. Купоны квартальные. Таким образом, ставка 1-го купона по выпуску составит 10,2% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 27 декабря за час. Выпуск размещался в рамках программы облигаций компании объемом до 5 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ГК "Сегежа" (MOEX: SGZH) на внеочередном собрании акционеров утвердила 8 выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках второй программы бондов компании серии 002Р, общим объемом не более 80 млрд рублей. Объем каждого из выпусков серий 002P-03R - 002P-10R составит не более 10 млрд рублей, срок обращения не более 15 лет, а купонная ставка 1-10-го купонов не может превышать 11% годовых. Вместе с тем, программа облигаций компании серии 002Р объемом 100 млрд рублей - бессрочная, таким образом, период размещения данных выпусков может стать любым по длительности. Всего в рамках данной программы "Сегежа" разместила два выпуска бондов серий 002P-01R и 002P-02R на общую сумму 20 млрд рублей, таким образом, остаток по объему программы составляет как раз 80 млрд рублей.