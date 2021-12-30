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30 декабря 2021 года 19:42

Рубль вечером на последних торгах года отыграл часть потерь, но продолжает дешеветь к доллару и евро перед новогодними каникулами

Москва. 30 декабря. Доллар и евро немного сократили темпы роста на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль отыграл часть потерь, но продолжает дешеветь к бивалютной корзине на "тонком" предпраздничном рынке и в условиях закрытия позиций перед новогодними каникулами.

Курс доллара США составил 74,66 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 66,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,59 руб./EUR1, подорожав на 71,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 68,5 копейки - до 79,13 рубля.

Ранее доллар преодолевал отметку 75 руб./$1, евро - 85 руб./EUR1 впервые с 30 ноября.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает дешеветь к доллару и евро вечером последней торговой сессии года, но уже не так активно, как в ходе дневных торгов. Тем не менее, инвесторы продолжают закрывать позиции перед длительными Новогодними каникулами, что в условиях "тонкого" рынка усиливает и без того довольно высокую волатильность основных валютных пар.

Кроме того, инвесторы опасаются, что за время каникул геополитический фон вокруг России может ухудшиться, поэтому активные продажи рубля наблюдаются даже при относительно спокойном внешнем фоне.

В четверг поздно вечером рынки ждут телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Согласно сообщениям, он должен состояться 30 декабря в 23:30 МСК.

Президент Байден скажет Путину, что добиться деэскалации ситуации вокруг Украины все еще возможно дипломатическими методами, сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

Однако, отметил он, США "продолжают видеть значительное присутствие российских войск на Украине и в районе ее границы", пояснил CNN.

Также он сообщил, что участия Байдена и Путина в запланированных на 10 января переговорах в Женеве не предполагается. Вместе с тем, уточнил он, в организуемых с американской стороны Госдепартаментом переговорах будут участвовать сотрудники Пентагона и Совета национальной безопасности США.

Путин и Байден обсудят актуальные вопросы переговоров о гарантиях безопасности, которые пройдут после новогодних праздников между Москвой и Вашингтоном, в свою очередь, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что это будет телефонный разговор двух президентов, поэтому никакой публичной части не предусмотрено. Песков напомнил, что переговоры пройдут по инициативе Путина.

Говоря о времени телефонного разговора, начало которого запланировано на 23:30 МСК, пресс-секретарь сказал: "Время вполне нормальное с учетом разницы, поэтому здесь нет никаких проблем. Вы знаете, что позднее время для российского президента никогда не было проблемой, тем более что зачастую в это время президент РФ еще активно работает".

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах 30 декабря рубль заметно снижается как к доллару, так и к евро, при этом ранее в ходе торгов курс доллара в моменте поднимался выше 75 рублей, но ближе к вечеру американская валюта отступила от дневных максимумов. "Среди других валют развивающихся стран доллар снова заметно дорожает к турецкой лире, однако снижается по отношению к бразильскому реалу. Опубликованные в среду предварительные данные Росстата показали, что инфляция в РФ по итогам декабря составила 8,39% г/г. Замедления годовой инфляции, которого ожидали в ЦБ, не произошло, а значит, увеличилась вероятность того, что в феврале регулятор продолжит курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Тем не менее, даже если инвесторы и скорректировали свои ожидания относительно возможности повышения ставки, сегодня российской валюте это помогло мало. На настроения участников рынка могут влиять опасения относительно геополитической ситуации. Сегодня вечером должен состояться телефонный разговор между президентами России и США. По его итогам рынки могут получить сигнал о том, как обстоят дела в преддверии запланированных на 10 января переговоров между Россией и США в Женеве", - отмечает Беспалов.

"Причина снижения рубля - по всей видимости, телефонный разговор Путина и Байдена сегодня в 23:30 по МСК. Переговоры, судя по всему, внеплановые. Диалог на высшем уровне, о котором еще два дня назад никто не знал. Основной темой переговоров станут вопросы безопасности и "стратегическая стабильность". В частности, президент США намерен заявить, что "для прогресса на переговорах по безопасности нужна деэскалация вокруг Украины". Звучит достаточно тревожно, чтобы рубль просел. Скажем так - трактовки могут быть разные. А раз так.... народ немного волнуется. Дополнительный фактор против рубля - окончание налогового периода. Кроме того, люди могут покупать доллар перед длинными выходными, опасаясь, как бы снова не вышло негатива по геополитике. Не исключаю также крупных спекуляций. Возможно, кому-то выгоден более высокий курс доллара к рублю на конец года", - говорит президент ИГ "Московские партнеры" Евгений Коган.

Между тем, последние в этом году статданные по экономике США показали неожиданное снижение числа новых заявок на пособие по безработице.

Как сообщило министерство труда страны, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 8 тыс. - до 198 тыс. человек. Неделей ранее число обращений составило 206 тыс., а не 205 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения числа заявок до 208 тыс.

Цены на нефть вернулись к росту в четверг на фоне низкой активности торгов, усиливающей волатильность.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составляет $79,31 за баррель, что на 0,04% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $76,84 за баррель, поднявшись на 0,37% по сравнению с итоговым значением предыдущей сессии.

Давление на рынок в четверг оказали данные о том, что Китай сократил квоты на импорт нефти для независимых нефтепереработчиков. Согласно официальным данным, в рамках первого транша 2022 года Пекин выдал разрешения 42 частным компаниям на импорт в общей сложности 109 млн тонн нефти, что на 11% меньше, чем годом ранее.

Почти 40% квоты пришлось на три крупные нефтеперерабатывающие компании - Zhejiang Petroleum & Chemical Corp., Hengli Petrochemical Co. и Shenghong Group, предприятия которых загрязняют окружающую среду меньше других.

В то же время, сигналы о нехватке сырья в ряде стран, включая Эквадор, Ливию и Нигерию, поддерживают рынок. Данные о запасах в США, опубликованные накануне, также показали снижение резервов нефти на прошлой неделе.

Как сообщалось, коммерческие запасы нефти в Штатах упали на 3,58 млн баррелей - до 420 млн баррелей, запасы бензина - на 1,46 млн баррелей, дистиллятов - на 1,73 млн баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 31 декабря на 64,12 копейки, до 74,2926 руб./$1, и увеличил курс евро на 86,55 копейки, до 84,0695 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг на 66,3 копейки по отношению к среде и составил 74,399 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК повысился на 82,27 копейки и составил 74,6602 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 582,845 млн, из которых $1 млрд 323,436 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 259,409 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 93,04 копейки, подорожав до 84,1219 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК подрос на 1,0594 рубля и составил 84,4732 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR789,132 млн, из которых EUR236,228 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR552,904 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились в четверг, последний рабочий день года, относительно предыдущих торгов. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 59 базисных пунктов (б.п.) - до 7,96% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 30 б.п. - до 8,43% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев понизились на 1 б.п. каждая - до 9,01%, 9,5% и 9,66% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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