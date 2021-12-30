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30 декабря 2021 года 19:28

Рынок акций РФ на предновогодней неделе подрос вместе с миром и на снижении геополитической напряженности

Рынок акций РФ в последнюю торговую неделю года подрос вместе с мировыми площадками и нефтью (Brent протестировала $80 за баррель) в рамках рождественского ралли, а также на фоне сокращения геополитической напряженности после известий о запланированных на начало второй декады января переговоров России с США и НАТО по стратегической стабильности. Индекс Мосбиржи поднялся в район 3800 пунктов на фоне ослабления рубля, при этом рост сдерживался выборочной фиксацией прибыли игроками в конце недели.

По данным EPFR Global, чистые притоки капитала в российские акции по итогам 2021 года составили $1,6 млрд.

В период с 27 по 30 декабря индекс Мосбиржи вырос на 2,3% и составил 3787,26 пункта, индекс РТС прибавил 0,7% и достиг 1595,76 пункта на фоне роста доллара до 74,76 руб./$1 (+1,11 рубля) и подорожавшей февральской нефти Brent до $79,26 за баррель (+4,5%).

По итогам 2021 года индексы РТС и Мосбиржи выросли на 15-15,1%, нефть Brent подорожала на 53,2% (максимальный рост более чем за десятилетие), доллар за год подрос на 0,34 рубля.

Предновогодняя неделя на рынке акций РФ началась с роста благодаря некоторому ослаблению геополитической напряженности вокруг России и известий о запланированном на 12 января заседании Совета Россия-НАТО, а также на фоне улучшения внешней конъюнктуры (нефть Brent превысила $78 за баррель). Индекс РТС преодолел рубеж 1600 пунктов, индекс МосБиржи превысил 3740 пунктов во главе с бумагами "НОВАТЭКа" (+2,8%), упали после отсечки дивидендов за 9 месяцев бумаги "Газпром нефти" (-6,4%).

Южный военный округ (ЮВО) России сообщил о возвращении в пункты постоянной дислокации более 10 тыс. военнослужащих, которые в течение месяца проводили занятия в полевых условиях. Это, в частности, коснулось войск, которые тренировались в Крыму, Ростовской области и на Кубани. Тем самым сократились опасения военного столкновения России и Украины, о чем ранее настойчиво и беспочвенно заявляли западные СМИ.

ВТБ (+1,6%) в ноябре получил 28,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, из них 26,8 млрд рублей пришлось на доходы от продажи 17,3% акций "Магнита". В целом за 11 месяцев года банк заработал рекордные 308,8 млрд рублей по МСФО, показав рентабельность капитала на уровне 17,2% и досрочно выполнив цель по прибыли свыше 300 млрд рублей.

Во вторник рынок акций РФ продолжил подъем, подключившись к общемировому рождественскому ралли на фоне роста аппетита к рисковым активам в условиях невысокой активности торговли; индекс МосБиржи поднялся в район 3780 пунктов во главе с акциями АФК "Система" (+4,6%), индекс РТС превысил 1610 пунктов.

МИД РФ сообщил о возможных переговорах с США по вопросам безопасности и разоружению 10 января. В Европе власти Франции и Великобритании отказались от ужесточения вирусных ограничений в праздничный период. Нефть Brent превысила $79 за баррель.

В среду рынок акций РФ скорректировался вниз после ралли на фоне просевших фондовых площадок Азии и Европы, поддержку под занавес торгов оказала выросшая нефть (Brent протестировала $80 за баррель) на статистике Минэнерго США о сокращении запасов. Индекс МосБиржи опустился в район 3740 пунктов, при этом просели акции "Магнита" (-4,1%) после отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев, также подешевел ряд металлургов на новостях от Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

ФАС установила в действиях ММК, НЛМК и "Северстали" нарушение антимонопольного законодательства - комиссия пришла к выводу, что с января 2021 года производители проката установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на территории страны. Следующее заседание по делу в отношении компаний ММК и "Северсталь" назначено на 20 января 2022 года, в отношении НМЛК - на 21 января.

В четверг, на последних биржевых торгах 2021 года, рынок акций РФ вырос вслед за внешними фондовыми площадками и высокой нефтью (Brent закрепилась выше $79 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся к 3790 пунктам, а индекс РТС превысил 1595 пунктов на фоне резкого ослабления рубля (доллар поднялся к 74,76 руб./$1) из-за ухода валютных игроков от риска перед новогодними каникулами. Поддержкой для рынка акций выступали ожидания переговоров 30 декабря президентов РФ и США.

В период с 27 по 30 декабря среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+11%), En+ (+7%), "Ростелекома" (+7%); хуже рынка оказались бумаги ПАО "Группа Позитив" (-5%), "Совкомфлота" (-5%), Petropavlovsk (-4%).

Рынок акций РФ в начале января (Мосбиржа проводит торги акциями и валютой 3-6 января) может сохранить позитивную динамику при отсутствии негативных геополитических новостей, поддержку будут оказывать ожидания переговоров России с США и НАТО. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 3700-3900 пунктов, для индекса РТС - 1500-1700 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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