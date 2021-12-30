.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Геополитика послужит фундаментальным фактором для динамики рынка акций РФ в начале 2022г - "Велес Капитал"
.
30 декабря 2021 года 18:01
Геополитика послужит фундаментальным фактором для динамики рынка акций РФ в начале 2022г - "Велес Капитал"
Геополитика послужит фундаментальным фактором для динамики рынка акций РФ в начале 2022г, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "Фундаментальный фон для российского рынка с самого начала 2022г, вероятно, будет определяться главным образом геополитикой. На 10 и 12 января назначены переговоры с США и НАТО по ситуации на границе с Украиной, а в самом конце 2021 года телефонную беседу проведут Путин и Байден. Риски усугубления конфликта с перспективой более жестких санкций против РФ можно назвать ключевыми для всего 2022г, при этом продажи акций при сценарии вооруженного противостояния могут проходить широким спектром", - пишет эксперт. По мнению Кожуховой, нефть в ближайшие недели, скорее всего, продолжит реагировать на общеэкономические факторы, но еще обладает нереализованным потенциалом роста. От золота не стоит ждать смены тренда до закрепления выше $1820-1880/унц., а сильным сигналом в пользу развития роста стало бы преодоление $1915/унц. "Драгоценный металл в условиях высокого мирового аппетита к риску лишился инвестиционного спроса со стороны ETF, в то время как инфляция провоцирует главным образом вложения в слитки и драгоценные монеты. Ожидать усиления инвестиционного интереса к золоту стоит при глобальном уходе от риска и появлении "черных лебедей". Акции основных российских золотодобывающих компаний ("Полюс", Polymetal, "Селигдар" и Petropavlovsk), вероятно, продолжат двигаться главным образом вслед за ценами на драгоценный металл и будут в ограниченной мере выполнять защитную функцию в случае падения всего российского рынка", - прогнозирует аналитик инвесткомпании. В остальном из наиболее интересных корпоративных идей предстоящего года в целом стратег выделяет бумаги "Газпрома" (дивиденды, благоприятная конъюнктура на рынке газа и ожидания ввода в эксплуатацию "Северного потока-2"), Сбербанка и ВТБ (при отсутствии жестких санкций против финансовой системы РФ), "Яндекса" (в ожидании дальнейшего роста рынка электронной коммерции), "МТС" (возможный переход к выплате дивидендов 4 раза в год и потенциальный запуск новой программы выкупа), X5 Retail Group (дивиденды и развертывание формата дискаунтеров), "Магнита" (дивиденды, расширение доли рынка благодаря сделке с Дикси), Fix Price (высокий потенциал роста за счет абсолютного лидерства в сегменте фиксированных цен), "ММК" (ожидаемый запуск турецкого предприятия и возможное возвращение в индекс MSCI Russia в мае 2022 года), "Распадской" (выделение из Евраза, увеличение free-float, и, как результат, возможное включение в индекс MSCI Russia) и "РусАла" (возможное обновление дивидендной политики, сокращение долговой нагрузки и выделение "грязных активов"). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
30 декабря 2021 года 17:34
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "Детского мира" с целью 160 руб. за штуку, говорится в обзоре инвесткомпании. "Ритейлер детских товаров продолжает демонстрировать высокие темпы роста продаж. Одним из факторов роста, стало увеличение объема продаж собственных торговых марок и прямого... читать дальше
.30 декабря 2021 года 17:06
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "АЛРОСА" с целью 150 руб. за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Алмазодобытчик продолжает сохранять высокий уровень продаж алмазно-бриллиантовой продукции, отражая позитивную конъюнктуру на алмазном рынке, - пишет аналитик Дмитрий Баженов. -... читать дальше
.30 декабря 2021 года 16:35
Акции Globaltrans могут стать лидерами транспортного сектора в 2022г, считают аналитики BCS Express. "Транспортный сектор был одним из наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса, давление сохраняется и в 2021г, - отмечают эксперты инвесткомпании. - По акциям "Совкомфлота" долгосрочный... читать дальше
.30 декабря 2021 года 16:03
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции RPM International с прогнозной ценой $109 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8%, стоп-приказ: $98, говорится в комментарии инвестиционной компании. 5 января 2022г RPM International... читать дальше
.30 декабря 2021 года 15:45
Москва. 30 декабря. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в среду днем, рубль падает к бивалютной корзине на "тонком" предпраздничном рынке и в условиях закрытия позиций перед новогодними каникулами. читать дальше
.30 декабря 2021 года 15:33
Динамика рынка акций РФ может вновь привлечь внимание международных инвесторов в 2022г, отмечается в аналитическом материале директора департамента управления активами "Ингосстрах-Инвестиции" Артема Майорова. "Все прошлые падения воспринимаются как возможности, текущие - как угрозы. По нашим... читать дальше
.30 декабря 2021 года 15:02
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции Biogen Inc. с прогнозной ценой $290 за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца, сообщается в комментарии. Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг компании: - Новый препарат... читать дальше
.30 декабря 2021 года 14:32
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпрома" с прогнозной ценой 394,4 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: 315 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты напоминают, что... читать дальше
.30 декабря 2021 года 13:55
BCS Express умеренно-позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций Digital Realty Trust Inc., говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Бизнес у компании высококонкурентный, но сейчас акции выглядят перекуплено, так как котировки выше консенсус-прогноза Уолл-стрит. REIT должны... читать дальше
.30 декабря 2021 года 13:30
Рубль может ослабеть до 77 руб./$1 в начале 2022г при введении новых финансовых санкций, отмечается в обзоре "Ингосстрах-Инвестиции". "Доллар за текущую неделю немного ослаб - до 74,2 руб./$1 (+0,6). Цены на нефть при этом выросли почти на 4% (что предполагает укрепление рубля примерно на 1%), а... читать дальше
.30 декабря 2021 года 13:05
Котировки нефти в четверг могут протестировать уровень $80 за баррель, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Цены на нефть поддерживают данные по запасам от Минэнерго США, вышедшие в среду. Они свидетельствовали, что за неделю запасы нефти снизились на 3,58 млн барр., в то время как... читать дальше
.30 декабря 2021 года 12:45
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 4760-4810 пунктов, отмечается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "После очередного достижения исторического максимума S&P 500 несколько скорректировался. Движение индикатора RSI указывает... читать дальше
.30 декабря 2021 года 12:18
Цена нефти, скорее всего, завершит год у отметки $79 за баррель Brent, полагают аналитики Sber CIB. "Котировкам нефти Brent в среду на мгновение удалось пробить уровень $80/барр. - вышли оптимистичные данные Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов за неделю. Новой важной статистики в... читать дальше
.30 декабря 2021 года 11:46
Рубль, вероятно, завершит 2021г на уровнях выше 74 руб./$1, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Курс USD/RUB все же превысил уровень в 74 руб./$1, показав рост по итогам дня на 0,37%. Помимо близости длинных выходных и потери поддержки налогового периода, на рубль негативно влияет... читать дальше
.30 декабря 2021 года 11:45
Рынок акций РФ утром топчется у 3750п по индексу Мосбиржи, металлурги не хотят падать на новостях ФАС
Москва. 30 декабря. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, индекс Мосбиржи топчется в районе 3750 пунктов; при этом акции металлургов, к которым ФАС выдвинула претензии в нарушении антимонопольного законодательства, не желают падать. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.