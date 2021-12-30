Рубль днем на последних торгах года активно дешевеет к доллару и евро перед новогодними каникулами

Москва. 30 декабря. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в среду днем, рубль падает к бивалютной корзине на "тонком" предпраздничном рынке и в условиях закрытия позиций перед новогодними каникулами.

Курс доллара США составил 74,91 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 91,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,87 руб./EUR1, подорожав на 98,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 94,65 копейки - до 79,39 рубля.

Чуть позднее доллар преодолел отметку 75 руб./$1, евро - уровень 85 руб./EUR1 впервые с 30 ноября.

В 15:12 МСК курс доллара США составил 75,0575 руб./$1, что на 1,065 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,0075 руб./EUR1, подорожав на 1,1275 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,093 рубля - до 79,535 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 31 декабря на 64,12 копейки, до 74,2926 руб./$1, и увеличил курс евро на 86,55 копейки, до 84,0695 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль падает к доллару и евро в ходе последней торговой сессии года на закрытии позиций в условиях уменьшения рыночной ликвидности перед новогодними праздниками. Активные распродажи рубля наблюдаются при относительно спокойном внешнем фоне, так как инвесторы опасаются, что за время каникул могут усилиться геополитические риски вокруг России.

В четверг поздно вечером рынки ждут телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Согласно сообщениям, он должен состояться 30 декабря в 23:30 МСК.

Президент Байден скажет Путину, что добиться деэскалации ситуации вокруг Украины все еще возможно дипломатическими методами, сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

Однако, отметил он, США "продолжают видеть значительное присутствие российских войск на Украине и в районе ее границы", пояснил CNN.

Также он сообщил, что участия Байдена и Путина в запланированных на 10 января переговорах в Женеве не предполагается. Вместе с тем, уточнил он, в организуемых с американской стороны Госдепартаментом переговорах будут участвовать сотрудники Пентагона и Совета национальной безопасности США.

Путин и Байден обсудят актуальные вопросы переговоров о гарантиях безопасности, которые пройдут после новогодних праздников между Москвой и Вашингтоном, в свою очередь, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что это будет телефонный разговор двух президентов, поэтому никакой публичной части не предусмотрено. Песков напомнил, что переговоры пройдут по инициативе Путина.

Говоря о времени телефонного разговора, начало которого запланировано на 23:30 МСК, пресс-секретарь сказал: "Время вполне нормальное с учетом разницы, поэтому здесь нет никаких проблем. Вы знаете, что позднее время для российского президента никогда не было проблемой, тем более что зачастую в это время президент РФ еще активно работает".

"Рубль в последнюю торговую сессию года проявляет явную нервозность, хотя на поздний вечер намечены телефонные переговоры президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена. Мы не ждем каких-либо негативных сюрпризов по итогам переговоров, а по сей причине текущее ослабление можно считать иррациональным и чрезмерным, но на "тонком" рынке подобные движения вполне возможны", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

"Помимо близости длинных выходных и потери поддержки налогового периода, на рубль негативно влияет геополитический фон. В частности, сообщается, что сегодня вечером должен состояться звонок президентов РФ и США. Сложно предсказать исход этих переговоров, и инвесторы в преддверии длинных выходных предпочитают не рисковать, что негативно сказывается на рубле", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Нефтяные котировки перешли к снижению днем в четверг после роста утром и по итогам предыдущей сессии, поддерживаемые данными о большем, чем ожидали аналитики, сокращении запасов нефти в США.

На рынке все еще сохраняется беспокойство по поводу распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $78,87 за баррель, что на 0,45% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $76,07 за баррель, опустившись на 0,64% по сравнению с итоговым значением предыдущей сессии.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,58 млн баррелей, тогда как опрошенные агентством Bloomberg эксперты ожидали сокращения на 2,7 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 1,46 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,73 млн баррелей.

В ходе торгов днем ранее стоимость нефти достигала максимальных значений с конца ноября. При этом с начала года обе марки выросли в цене более чем на 50%, чего не наблюдалось более десятилетия, сообщает Trading Economics.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились в четверг, последний рабочий день года, относительно предыдущих торгов. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 59 базисных пунктов (б.п.) - до 7,96% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 30 б.п. - до 8,43% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев понизились на 1 б.п. каждая - до 9,01%, 9,5% и 9,66% годовых соответственно.