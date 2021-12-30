"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Газпрома с целью 394,4 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпрома" с прогнозной ценой 394,4 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: 315 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты напоминают, что по итогам 2020г "Газпром" раньше плана перешел на выплату 50% прибыли по МСФО в виде дивидендов. На фоне аномально высоких цен на газ в Европе мы ожидаем, что по итогам 2021 и 2022гг дивидендная доходность составит 13,3% и 15% соответственно, что может вызвать ралли в котировках после осуществившейся просадки.

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках долгосрочного растущего тренда. Рекомендуем открывать позиции по текущей цене с целью 394,4 рубля. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 315 рублей риск на портфель составит 0,72%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,24", - указывают аналитики "Финама".

"Газпром" - крупнейшая в России и одна из крупнейших в мире компания, занимающаяся добычей газа. Кроме того, эмитент занимается добычей и переработкой нефти, а также владеет энергетическими, банковскими и медиаактивами.

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